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¿Sabe cómo reaccionar ante un terremoto? Estas son las recomendaciones de seguridad

Dos fuertes terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 sacudieron a Venezuela, dejando hasta el momento 164 fallecidos y más de mil heridos. Frente a la tragedia, varios países de la región han expresado su solidaridad enviado ayuda humanitaria.

  • ¿Qué hacer ante la presencia de un terremoto como el de Venezuela? FOTO: AFP
    ¿Qué hacer ante la presencia de un terremoto como el de Venezuela? FOTO: AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Venezuela acaba de vivir uno de los eventos más catastróficos de la última década: dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5, este último ocurrido apenas 39 segundos después del primero.

La tragedia ha dejado hasta el momento 164 muertos y cerca de un millar de heridos que esperan recibir atención médica. Es posible que estas cifras continúen aumentando a medida que los organismos de socorro avanzan en la remoción de escombros en Caracas y La Guaira, donde la catástrofe ha tenido un mayor impacto.

Entérese: Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez

En redes sociales circulan imágenes y videos que muestran la magnitud de los daños y el panorama desolador que se vive en estas ciudades, que han intentado salir adelante en medio de una actividad económica marcada por los regímenes de Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez.

“Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, lamentó Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en La Guaira.

Uno de los videos muestra el momento en que un edificio comienza a agrietarse mientras un residente graba la escena e intenta escapar del lugar descendiendo por las escaleras. Las imágenes son impactantes y dejan en evidencia la fragilidad del ser humano frente a eventos y catástrofes naturales.

Por ello, es fundamental contar con planes de preparación ante todo tipo de fenómenos naturales y actuar con rapidez y precisión para proteger la vida propia y la de quienes nos rodean.

¿Qué hacer y qué no ante la presencia de desastres naturales?

EL COLOMBIANO consultó a Jaime Enrique Gómez Zapata (“Kike”), consultor en gestión del riesgo de desastres, quien explicó las medidas que deben adoptarse ante la ocurrencia de eventos sísmicos.

¿Qué hacer antes de un sismo?

“Lo primero es prepararnos como familia y empresas. Como familia, debemos establecer puntos de encuentro en zonas abiertas, como un parque cerca de la casa, porque se pierde la comunicación. Entonces, en caso de algo parecido, todos los miembros de la familia se encontrarán en ese sitio establecido. También debemos tener un maletín de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, medicinas, documentos, radio, baterías, silbato, ropa de cambio, elementos de aseo personal y alimento para mascotas, entre otros”.

¿Qué hacer durante un sismo?

“Durante un sismo, ubicarse lejos de elementos que puedan caer o debajo de mesas que protejan de la caída de objetos colgados o ubicados en estanterías. Esperar a que termine el sismo e inmediatamente después, evacuar conservando la calma hacia un punto de encuentro o lugar seguro”.

¿Qué hacer después de un sismo?

“Después, esperar la revisión de las afectaciones por parte de las autoridades de gestión del riesgo y que estas autoricen el regreso a la vivienda o determinen su evacuación, según el nivel de afectación”.

El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros (114.000 dólares) a Venezuela, golpeado por un violento terremoto, anunció este jueves el Vaticano, mientras el país afronta un elevado balance de víctimas todavía incierto, además de importantes daños materiales.

Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica -el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad- constituye “una primera contribución” destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News, el portal oficial de noticias del Vaticano.

Con información de AFP*

Siga leyendo: En fotos y videos | Los grandes destrozos que dejó el sismo de Venezuela: así se vivió la emergencia

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