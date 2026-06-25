¿Sabe cómo reaccionar ante un terremoto? Estas son las recomendaciones de seguridad

Venezuela acaba de vivir uno de los eventos más catastróficos de la última década: dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5, este último ocurrido apenas 39 segundos después del primero.

La tragedia ha dejado hasta el momento 164 muertos y cerca de un millar de heridos que esperan recibir atención médica. Es posible que estas cifras continúen aumentando a medida que los organismos de socorro avanzan en la remoción de escombros en Caracas y La Guaira, donde la catástrofe ha tenido un mayor impacto.

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En redes sociales circulan imágenes y videos que muestran la magnitud de los daños y el panorama desolador que se vive en estas ciudades, que han intentado salir adelante en medio de una actividad económica marcada por los regímenes de Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez.

“Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, lamentó Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en La Guaira.

Uno de los videos muestra el momento en que un edificio comienza a agrietarse mientras un residente graba la escena e intenta escapar del lugar descendiendo por las escaleras. Las imágenes son impactantes y dejan en evidencia la fragilidad del ser humano frente a eventos y catástrofes naturales.