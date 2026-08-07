Arranca la Vuelta a Colombia: 153 pedalistas desafían, desde este sábado, el terreno nacional

La alta montaña volverá a ser el gran juez de la Vuelta a Colombia, como ha sido tradición en la carrera más importante del calendario nacional. Sin embargo, antes de llegar a los grandes ascensos, el intenso calor y el constante terreno quebrado de las primeras jornadas podrían comenzar a seleccionar el grupo de aspirantes al título general.

Así lo considera el entrenador antioqueño Gabriel Jaime Vélez, director del Team Sistecrédito, escuadra que tendrá como principal carta a Wilson Peña, tercero en las ediciones de 2023 y 2025.

“Desde el primer día hay que estar alerta y se podrían tener sorpresas”, advirtió el estratega.

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El gran favorito para conquistar la edición 76 de la competencia es el cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las dos últimas ediciones con el NU Colombia, equipo que además contará con corredores de amplia trayectoria como los primos Sergio Luis y Sebastián Henao, el experimentado Javier Jamaica y una nómina que llega con nivel tras su reciente gira por Europa.

“Sabemos que por la calidad del grupo y por el respaldo de la marca siempre seremos uno de los equipos llamados a pelear la carrera. Asumimos esa responsabilidad con respeto. Tenemos líderes como Contreras y Jamaica. Será una Vuelta exigente, con mucho calor, etapas largas y una montaña que marcará las diferencias. Creo que será una carrera disputada y entretenida”, señaló Sergio Luis.

La cita comenzará este sábado con una exigente jornada de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito y concluirá el 16 de agosto en Medellín, después de nueve días y un recorrido total de 1.473 kilómetros.

En total participarán 153 corredores de 22 equipos, seis de ellos extranjeros. El lote estará conformado por 104 ciclistas élite y 49 sub-23, quienes recorrerán carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.