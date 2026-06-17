EE. UU. reveló el acuerdo con Irán: sin sanciones a cambio de renunciar a las armas nucleares

El siguiente es el texto del protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, tal como fue leído a los periodistas por un alto funcionario estadounidense el miércoles: “Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han acordado conjuntamente de buena fe (en una fecha aún por determinar, según indicó el funcionario) lo siguiente:
Párrafo 1 - Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán y sus aliados en la guerra actual, al firmar este Memorando de Entendimiento (ME), declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen desde ahora a no iniciar ninguna guerra ni ninguna operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí, y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y las demás disposiciones de este párrafo.
Párrafo 2 - Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de esta.