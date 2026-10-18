Francia ardió el fin de semana por protestas contra el alto costo de vida: hasta Trump se metió

La ciudad de la luz hizo un desafortunado homenaje a su nombre cuando se encendió en llamas este fin de semana. Saqueos a gran escala, disturbios violentos y más problemas de orden público se presentaron en París y en toda Francia por las protestas contra la alta inflación y el costo de vida elevado. En total, se movilizaron entre 550.000 y 800.000 personas, según las autoridades y la principal central sindical francesa (CGT), respectivamente. El caos, “sin precedentes” según las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente francés Emmanuel Macron, quien durante las últimas semanas enfrentó también manifestaciones estudiantiles en todo el territorio. Le puede interesar: Francia, sacudida por las protestas contra el costo de vida: 1.800 detenidos, comercios afectados y cientos de heridos El mandatario responsabilizó a “grupos violentos procedentes de pequeños colectivos de extrema izquierda a los que se sumaron numerosos delincuentes” por la violencia. Agregó que las autoridades actuarán con “mano firme” y que “no habrá impunidad”. En total, 1.800 personas fueron arrestadas y 1.500 comercios resultaron dañados por todo el país, según las autoridades. Solo en París, la policía habló de un “récord” de 855 detenidos. Mientras tanto, las calles estaban llenas de restos quemados de las barricadas que construyeron los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales. En varias zonas también se vieron ventanas rotas y carcasas de carros incendiados. En la capital se vieron turistas asustados corriendo con maletas en calles infestadas de gas lacrimógeno y llenas de manifestantes. La policía, por su parte, utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes, que lanzaron proyectiles y dispararon fuegos artificiales. Pero la violencia no fue solo en París. En varias ciudades como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, decenas de negocios fueron saqueados por enmascarados. Lea más: Francia arde en nueva jornada de disturbios por el costo de vida: más de 400 detenidos

Historia dañada y elecciones

En el centro-oeste del país, la ciudad de Limoges perdió su ayuntamiento del siglo XIX a causa de un incendio que, según declaró el prefecto local a la cadena LCI, fue provocado deliberadamente por “una horda salvaje”. El fuego pudo ser controlado ayer. Las escenas de destrucción dieron lugar a críticas en la esfera política. Al gobierno de Macron le hizo eco la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, cuando también culpó a grupos de “extrema izquierda” por la violencia. “Quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el pillaje, el saqueo”, reaccionó el líder del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), quien había respaldado abiertamente las movilizaciones. La vicealcaldesa socialista de París acusó, por su parte, a la formación de Le Pen de avivar las tensiones en torno a las protestas para impulsar su ambición de convertirse en presidenta en 2027. Es su cuarta candidatura al cargo, después de 2012, 2017 y 2022. Le Pen sería la principal beneficiada de estas escenas caóticas, según el analista del centro de estudios Eurasia Group, Mujtaba Rahman. En su cuenta de X, el experto explicó que las protestas “no fueron políticas en el sentido estricto de la palabra” y que “la mayoría de las verdaderas manifestaciones contra los altos precios del combustible y las deficiencias del sistema educativo fueron pacíficas”. En su criterio, similar al de Macron, “la violencia vino de un sector marginal de la extrema izquierda”, mientras que los saqueos “de pandillas oportunistas de los suburbios empobrecidos”, lo que “son buenas noticias para Le Pen”.

Trump y Vance usaron las protestas para hacer campaña antes del 3 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, advirtieron sobre las consecuencias de la inmigración y sugirieron que la situación podría incluso impactar las elecciones legislativas de mitad de mandato en su país, que renuevan una parte del Congreso. Estas serán el 3 de noviembre. Trump se pronunció ayer, vinculando la inmigración con los disturbios registrados durante las manifestaciones. Incluso, pidió al Gobierno francés endurecer sus políticas migratorias. “¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande, cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”, afirmó. La conexión electoral apareció de manera explícita en el mensaje de JD Vance, quien utilizó los disturbios para cuestionar las políticas migratorias de los sectores progresistas y advertir a los estadounidenses sobre un escenario similar en su propio país.

“Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron preguntas fundamentales sobre la asimilación y la compatibilidad”, escribió el vicepresidente. A su vez, expresó su deseo de que Francia detenga la violencia antes de que más monumentos resulten incendiados. Y advirtió que eso podría pasarles. “Espero que los estadounidenses estén prestando atención. Este es el futuro que los demócratas del Congreso buscan para su país”, escribió. Bloque de preguntas frecuentes