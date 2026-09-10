Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Keiko Fujimori y Marco Rubio confirman el ingreso de Perú al Escudo de las Américas

El ingreso de Perú a esta alianza se da en medio de una crisis de seguridad que vive el país andino. Esto dijeron los dos líderes.

  • La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmaron el ingreso del país andino al Escudo de las Américas. Foto: Getty Images
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmaron el ingreso del país andino al Escudo de las Américas. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmaron formalmente la incorporación del país andino al Escudo de las Américas durante un encuentro sostenido en el Palacio de Gobierno en Lima.

La decisión de unirse a la iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump se dio durante una conferencia de prensa conjunta donde ambos líderes coincidieron en que este acuerdo inaugura una “nueva era” en las relaciones bilaterales entre Lima y Washington.

Fujimori destacó que la decisión responde a la urgente necesidad de combatir la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana. Asimismo, afirmó que Perú, por su historia de enfrentamiento al terrorismo, comprende la importancia de unificar esfuerzos internacionales, lo cual permitirá al país acceder a inteligencia de forma más rápida y actuar con mayor firmeza dentro del marco legal.

Lea también: EE. UU. confirma detalles de la visita de Marco Rubio a Colombia; también estará en Ecuador y Perú

Del otro lado, Rubio enfatizó que las organizaciones criminales transnacionales operan como redes con enlaces bancarios y económicos en varios países, constituyendo una amenaza directa para Estados Unidos y la estabilidad regional.

Este anuncio se da en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el territorio peruano, pues el número de homicidios se multiplicó por 2,6 entre 2018 y 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron ocho veces.

Igualmente, Perú es uno de los principales productores mundiales de cocaína, por lo que varias redes internacionales de narcotráfico, según Washington, operan en este país. “Al involucrarse en la región, Estados unidos no está haciendo un favor. Es esencial para nuestra propia seguridad, para nuestra propia prosperidad, para nuestro propio bienestar”, sostuvo el secretario de Estado.

Con esta cita, terminó la gira sudamericana de Rubio que incluyó visitas a Ecuador y Colombia y la cual estuvo enfocada en consolidar lazos con gobiernos conservadores y aplicar medidas severas como la clasificación de bandas criminales bajo la etiqueta de organizaciones terroristas.

Siga leyendo: ¿Quién es la esposa de Marco Rubio? La hija de colombianos que lo acompañó en su visita al país

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué beneficios tendrá Perú al incorporarse al Escudo de las Américas?
Perú podrá acceder a inteligencia de forma más rápida y fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
¿Qué papel tendrá Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado en Perú?
Estados Unidos busca reforzar la cooperación con Perú frente a redes criminales transnacionales que operan mediante conexiones económicas y bancarias en varios países. Marco Rubio sostuvo que combatirlas también es fundamental para la seguridad y prosperidad estadounidenses.
¿Qué otros países visitó Marco Rubio durante su gira por Sudamérica?
Marco Rubio visitó Ecuador, Colombia y Perú durante su gira sudamericana. El recorrido estuvo enfocado en fortalecer los vínculos con gobiernos conservadores y promover medidas contra organizaciones criminales, incluida su clasificación como organizaciones terroristas.

Temas recomendados

Narcotráfico
Terrorismo
Internacional
Escudo de las Américas
América Latina
Suramérica
Perú
Latinoamérica
Estados Unidos
Keiko FujimorI
Marco Rubio
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos