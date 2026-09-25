Tras 18 años, un papa vuelve a Francia: así será el recorrido de León XIV

A propósito del debate en Colombia sobre la neutralidad religiosa y la participación de presidentes en actos espirituales, Francia marca una diferencia durante la visita del papa León XIV: el presidente Emmanuel Macron no participará en las misas ni en los actos litúrgicos del pontífice, en línea con “el principio de laicidad del Estado francés”. Sin embargo, sí lo recibió en el Elíseo. El papa León XIV inició este viernes, 25 de agosto, una visita de cuatro días a Francia, la primera visita oficial de un pontífice a ese país en 18 años. Su llegada ocurre en medio de un debate sobre el avance de la inteligencia artificial, la eutanasia, la gestación subrogada y otros asuntos relacionados con los límites de la ciencia y la protección de la vida. Entérese: De Duque a Petro y ahora De la Espriella: las polémicas religiosas que han marcado a los últimos presidentes Durante su primer encuentro con Macron en el Palacio del Elíseo, el pontífice advirtió sobre el riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’” y llamó a formar las mentes en un “discernimiento ético” capaz de distinguir lo moralmente bueno.

León XIV planteó que el desarrollo tecnológico debe estar al servicio de la dignidad humana. Macron, por su parte, defendió la creación de una “organización internacional” que permita evitar que los modelos más avanzados de inteligencia artificial queden “en manos de unos pocos”. El papa ya había dedicado en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, a la inteligencia artificial, una tecnología que llamó a “desarmar” para impedir que tenga dominio sobre lo humano. Lea más: Dios, la máquina y el hombre: León XIV y la encíclica que nadie esperaba

Eutanasia, gestación subrogada y derecho a la vida: la agenda de temas que lleva León XIV a Francia

Otro de los asuntos centrales de su primer discurso fue la defensa de la vida. León XIV cuestionó las “manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos” y calificó la eutanasia como una “oferta de muerte programada”. El pontífice sostuvo que “la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”. Sus declaraciones llegan durante una visita a un país que en marzo de 2023 incorporó a su Constitución la “libertad garantizada” de abortar y que, a finales de julio, aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos. La defensa de la dignidad humana también aparece como uno de los ejes de su primera encíclica. Según el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de los obispos franceses, “la defensa de la dignidad de la vida humana está en el corazón del mensaje” de León XIV. Conozca: Quién es Christopher Olah, el cofundador de Anthropic que participó en la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial

Una multitud acompaña al papa León XIV en París

Pese al carácter laico del Estado francés, la llegada del pontífice estuvo acompañada por una fuerte movilización. Las campanas de las iglesias repicaron durante siete minutos cuando aterrizó su avión y se espera que hasta un millón de personas lo acompañen durante sus dos días en París. León XIV fue recibido por Macron y su esposa, Brigitte, con honores militares. Después de su paso por el Elíseo, tiene previsto visitar la sede de la Unesco y recorrer en el papamóvil 2,5 kilómetros por el centro de París hasta Notre-Dame.

La jornada también contempla una vigilia en el Estadio de Francia, donde se esperan 80.000 jóvenes entre los 17 y los 35 años, con canciones pop y conversaciones con el pontífice.

El viaje, que incluye París, Lourdes y Metz, contará con un dispositivo de 15.000 policías y gendarmes y tendrá un costo de 27 millones de euros, unos 30 millones de dólares. Lea más: Papa León XIV envía 100.000 euros para los afectados por el terremoto en Colombia: van más de 250 muertos y 2.600 heridos

Agresiones sexuales, uno de los temas más sensibles

La visita también estará marcada por la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia francesa. Un informe encargado por obispos y monjas calculó en 2021 hasta 330.000 víctimas menores desde 1950. El papa se reunirá el domingo en Lourdes con siete víctimas de agresiones sexuales. En un comunicado conjunto, ellas advirtieron que “dialogar no significa avalar” y que ser recibidas no implica renunciar a sus exigencias.

Los colectivos de víctimas han cuestionado este formato de encuentro, similar al utilizado por León XIV en junio durante su visita a España, cuando conversó con seis víctimas y pidió “verdad, justicia, reparación” frente a esta “plaga”. En contexto: Madrid se llena de Fe: El papa León XIV celebra misa ante más de 1,2 millones de fieles

El complejo panorama de Francia que recibe al papa León XIV

La visita se produce siete meses antes de las elecciones presidenciales francesas. Macron no puede presentarse nuevamente y Marine Le Pen lidera los sondeos mencionados en el material. El pontífice también abordará la migración, uno de los asuntos centrales del próximo debate electoral. En París tiene previsto visitar una asociación que brinda apoyo a migrantes en el norte de la ciudad. Otro de los ejes será el papel de Europa frente a un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania, el avance de la extrema derecha y la imprevisibilidad de Donald Trump. León XIV pronunciará discursos ante la Unesco y en Metz, donde hablará sobre “las raíces de Europa”. También se espera que aborde la construcción europea, el derecho internacional y el multilateralismo. La visita continuará este sábado y domingo en Lourdes, donde se reunirá con víctimas de abusos sexuales, y concluirá en Metz con un discurso sobre la paz y la Unión Europea. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En medio de este recorrido, el papa también destacó el renovado interés espiritual entre algunos jóvenes franceses. Ante una pregunta sobre este fenómeno, celebró lo que definió como una “sed espiritual”. No se vaya sin leer: Papa León XIV anuncia gira por América Latina: cuándo será y qué ciudades visitará Bloque de preguntas y respuestas:

León XIV abordará asuntos como la inteligencia artificial, la eutanasia, la gestación subrogada, las agresiones sexuales dentro de la Iglesia, la migración, la paz y el futuro de Europa. ¿Qué dijo el papa León XIV sobre la inteligencia artificial en Francia? León XIV advirtió sobre el riesgo de “perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’” y pidió formar a las personas en un discernimiento ético para que el desarrollo tecnológico esté al servicio de la dignidad humana. ¿Qué recorrido hará el papa León XIV durante su visita a Francia? La visita tendrá tres etapas: París, Lourdes y Metz. En París visitará la Unesco y recorrerá 2,5 kilómetros en el papamóvil hasta Notre-Dame; después continuará hacia Lourdes y finalmente llegará a Metz.