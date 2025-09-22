Operativo de ICE en EE. UU. termina con un migrante muerto y un agente herido

Un operativo rutinario de inmigración terminó en tragedia el pasado 12 de septiembre, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra un migrante, identificado como Silverio Villegas González, quien perdió la vida en el lugar.
Según el comunicado oficial de la agencia, todo comenzó con una parada de tráfico que derivó en un intento de arresto. Villegas, de acuerdo con la versión de ICE, se resistió, emprendió la huida y condujo su vehículo contra los agentes. En la persecución, uno de ellos fue atropellado y arrastrado varios metros. “Temiendo por su vida y la seguridad pública”, el oficial abrió fuego contra el migrante. Aunque recibió atención médica, fue declarado muerto poco después.