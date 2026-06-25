Israel “asesinó deliberadamente a 20.000 niños palestinos”; concluyó informe de la ONU

La autorización para que una niña de 12 años saliera de Gaza y recibiera tratamiento médico llegó demasiado tarde.
La menor padecía enfermedad celíaca y necesitaba una alimentación especializada que se volvió imposible durante el asedio. Sin acceso a los alimentos adecuados ni a la atención requerida, murió por desnutrición aguda. Dos semanas después, fue aprobada la solicitud para evacuarla. “No murió de enfermedad celíaca”, afirmó Chris Sidoti, integrante de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. “Murió de hambre”.
La historia de la menor aparece entre los hallazgos de un nuevo informe presentado por la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, que documenta las afectaciones sufridas por los niños palestinos desde el inicio de la guerra desencadenada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
El documento, de cerca de 100 páginas, se concentra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y es la primera investigación de un mecanismo de la ONU dedicada exclusivamente a los crímenes y violaciones cometidos contra menores palestinos.
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