La ola de calor en Europa deja más de 1.300 muertos y rompe récords históricos de temperatura

La ola de calor sin precedentes que azota Europa ya deja un saldo humano alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que, desde el pasado 21 de junio, se han registrado más de 1.300 muertes adicionales asociadas a las altas temperaturas, mientras varios países continúan batiendo récords históricos de calor.

Decenas de millones de personas enfrentan temperaturas extremas en gran parte del continente, en una emergencia climática que comenzó en Europa occidental y que ahora se extiende hacia el centro y el este europeo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a través de la red social X que “actualmente, 150 millones de personas viven bajo calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”.

El funcionario agregó que “se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa” y recordó que “el estrés por calor suele denominarse el ‘asesino silencioso’, ya que hogares, lugares de trabajo y escuelas europeas no fueron construidos para soportar estas temperaturas extremas”.

Por su parte, el grupo científico World Weather Attribution aseguró que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y que un evento de estas características habría sido “virtualmente imposible” en el mes de junio sin la influencia del cambio climático.