Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La ola de calor en Europa deja más de 1.300 muertos y rompe récords históricos de temperatura

Miles de europeos enfrentan temperaturas superiores a los 40 °C en una de las olas de calor más intensas registradas en el continente.

  • Las altas temperaturas han provocado alertas sanitarias y un aumento significativo de muertes en varios países europeos. FOTO: AFP
    Las altas temperaturas han provocado alertas sanitarias y un aumento significativo de muertes en varios países europeos. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

La ola de calor sin precedentes que azota Europa ya deja un saldo humano alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que, desde el pasado 21 de junio, se han registrado más de 1.300 muertes adicionales asociadas a las altas temperaturas, mientras varios países continúan batiendo récords históricos de calor.

Decenas de millones de personas enfrentan temperaturas extremas en gran parte del continente, en una emergencia climática que comenzó en Europa occidental y que ahora se extiende hacia el centro y el este europeo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a través de la red social X que “actualmente, 150 millones de personas viven bajo calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”.

El funcionario agregó que “se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa” y recordó que “el estrés por calor suele denominarse el ‘asesino silencioso’, ya que hogares, lugares de trabajo y escuelas europeas no fueron construidos para soportar estas temperaturas extremas”.

Por su parte, el grupo científico World Weather Attribution aseguró que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y que un evento de estas características habría sido “virtualmente imposible” en el mes de junio sin la influencia del cambio climático.

Le puede interesar: ¿Qué es un domo de calor? El fenómeno que hace que Europa se caliente más rápido que otros continentes

Europa bate récords históricos de temperatura

Las proyecciones indican que al menos 191 millones de personas soportarán temperaturas iguales o superiores a los 35 °C durante este domingo en Europa.

La República Checa registró un nuevo récord histórico de temperatura al alcanzar los 41,9 °C en la localidad de Doksany, al norte de Praga, según informó el Instituto Meteorológico Checo (CHMI). La cifra superó el récord de 41,1 °C registrado horas antes y dejó atrás la marca de 40,6 °C alcanzada el sábado.

En Alemania, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) reportó un récord nacional por segundo día consecutivo, con una temperatura máxima provisional de 41,7 °C. Apenas un día antes, el país había registrado 41,5 °C en la localidad de Drewitz.

Mientras tanto, Polonia también alcanzó una temperatura histórica de 40,5 °C en la ciudad de Slubice, según confirmó el Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW).

El sábado, otros países europeos también registraron máximos históricos. Dinamarca alcanzó temperaturas nunca antes vistas, mientras que Suiza marcó un récord para el mes de junio con 39 °C en Basilea.

Lea más: Europa llega a temperaturas nunca antes registradas: 212 muertos en España, casi 37°C en Reino Unido y paros cardíacos en París

Francia alerta por un aumento de muertes en los hogares

En Francia, las autoridades sanitarias informaron que desde el pasado 24 de junio se han registrado cerca de 1.000 muertes más de lo habitual, principalmente entre personas mayores de 65 años.

La agencia nacional de salud pública francesa destacó además un incremento del 40% en los fallecimientos ocurridos dentro de los hogares, una situación que preocupa especialmente a los servicios de emergencia.

Philippe Juvin, jefe del servicio de urgencias del Hospital Pompidou de París, advirtió que el balance final podría ser “muy, muy grave”. El especialista expresó su preocupación ante el regreso al trabajo de cuidadores y asistentes domiciliarios, quienes podrían encontrar personas en estado crítico tras varios días expuestas a temperaturas extremas.

Aunque este lunes ningún departamento francés permanecerá bajo alerta roja, 22 continuarán bajo alerta naranja, en medio de una ola de calor caracterizada por noches tropicales, con temperaturas superiores a los 20 °C.

Conozca también: Medellín espera calor extremo: El Niño llegaría a su punto más intenso en noviembre de 2026

La situación continúa siendo crítica en varias regiones francesas. Este domingo se registraron 41,1 °C en Vidauban, 40,4 °C en Le Luc y 38,4 °C en Tencin. A nivel nacional, la temperatura media alcanzó los 26 °C, según datos de la agencia meteorológica francesa.

“Estoy agotada”, confesó Louise Stockmanns, una mujer de 73 años residente en Estrasburgo, quien aseguró haber permanecido durante días “encerrada” en su vivienda mientras intentaba soportar las altas temperaturas.

Temas recomendados

Calor
Altas temperaturas
Ola de calor
OMS
muertes
Temperatura
Europa
Unión Europea
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos