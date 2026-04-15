Nuevo ataque de Trump al papa: “¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?”

A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se regó en contra del papa León XIV tras los pronunciamientos del Sumo Pontífice frente a la guerra en Irán y los distintos conflictos al rededor del mundo: “Dios no escucha las oraciones de aquellos que hacen la guerra”. Trump respondió con una foto de él mismo siendo Jesús, pero ahí no acabó la rencilla.
En su red social, Truth Social, el mandatario volvió a hablar al respecto en la noche del martes: “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”.
Para cerrar, Trump escribió en mayúsculas: “América ha vuelto”.
Aquel mensaje se unió a los anteriores en los que Trump le dijo al Sumo Pontífice que era “débil” con el crimen, “terrible” para la Política Exterior y de tener “miedo” de tomar acciones contundentes. Sí, esos mismos que acompañó con una foto de él mismo preformando como Jesucristo sanando a un enfermo.