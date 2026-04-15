Nuevo ataque de Trump al papa: “¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?”

Aquel mensaje se unió a los anteriores en los que Trump le dijo al Sumo Pontífice que era “ débil ” con el crimen, “ terrible ” para la Política Exterior y de tener “miedo” de tomar acciones contundentes. Sí, esos mismos que acompañó con una foto de él mismo preformando como Jesucristo sanando a un enfermo.

En su red social, Truth Social, el mandatario volvió a hablar al respecto en la noche del martes: “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”.

A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se regó en contra del papa León XIV tras los pronunciamientos del Sumo Pontífice frente a la guerra en Irán y los distintos conflictos al rededor del mundo: “Dios no escucha las oraciones de aquellos que hacen la guerra ”. Trump respondió con una foto de él mismo siendo Jesús, pero ahí no acabó la rencilla.

Aquello fue tomado por los creyentes como blasfemia. Sin embargo, luego le dijo a unos reporteros que la imagen “lo mostraba como un médico” y la había borrado. Algo no muy creíble.

Y es que Paula White-Cain, asesora cristiana del presidente estadounidense, ya había alimentado aquella fantasía de Trump. De hecho, católicos y cristianos la señalaron en su momento por herejía. Esto fue lo que dijo:

“Jesús nos mostró que un gran liderazgo y que una gran transformación requiere de grandes sacrificios. Y, señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, y arrestado, y falsamente acusado. (...) El tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro. Y gracias a que se levantó, todos nosotros sabemos que nos podemos levantar. Y gracias a su Resurrección tú te levantaste. Gracias a que él resultó victorioso, tú resultaste victorioso. Y, gracias a su victoria, tú vencerás en todo aquello en lo que pongas tus manos”.

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A todos los ataques y actos de Trump (que han sido señalados como blasfemos) el papa respondió que “no le tiene miedo” y, a su vez, que “no somos políticos”. También agregó que no le teme a “hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”.

Además, insistió en que estaba “invitando a todas las personas a construir puentes, paz y reconciliación” y a evitar la guerra siempre que sea posible.

Para entender las posibles repercusiones políticas de lo dicho tanto por el papa como por Trump, EL COLOMBIANO habló con Juan José Jiménez, director del programa católico In Altum, en Washington D. C., quien empezó explicando cómo funciona el voto católico para los estadounidenses:

“Los votantes católicos en Estados Unidos no votan como grupo, a diferencia de los evangélicos y los mormones. Es casi 50% republicana y 50% demócratas. Además, un católico practicante y devoto suele estar más cerca de los demócratas en lo económico, pero socialmente en temas de aborto y familia más hacia los republicanos. Por eso hace que los católicos sean complejos, varían mucho en su elección”.

Con respecto a las elecciones, Jiménez aseguró que esto le puede pasar factura al Partido Republicano:

“Hay votantes conservadores diciendo que no vuelven a votar por el trumpismo. No solo por el ataque al Papa, sino por la foto que montó como si fuera Jesús, curando gente. Dicen que es una blasfemia (...) creo que afectará lo suficiente a las elecciones de mitad de periodo como para que al Partido Republicano no le convenga”.

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