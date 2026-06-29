¿Hasta 2033? Nayib Bukele oficializa precandidatura para un tercer mandato presidencial

El Salvador se prepara para un nuevo ciclo electoral con Nayib Bukele nuevamente en la contienda. El mandatario inscribió formalmente su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
La noticia fue divulgada a través de las redes sociales por el presidente del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y primo del mandatario, Xavi Zablah Bukele, quien publicó imágenes de los documentos de inscripción validados por la Comisión Nacional Electoral del partido con el mensaje “estamos listos”.