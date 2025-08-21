x

EE. UU. pinta de negro el muro de la frontera con México para que se caliente y sea más difícil para los migrantes escalarlo

La idea provino directamente del presidente Donald Trump. Con esto, el gobierno estadounidense le agrega “más dificultad” al reto de cruzar esta frontera terrestre, una de las más concurridas del mundo.

  • La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó uno de los puntos del muro que es pintado para que alcance altas temperaturas. FOTOS: Tomadas de X @Sec_Noem
    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó uno de los puntos del muro que es pintado para que alcance altas temperaturas. FOTOS: Tomadas de X @Sec_Noem
El Colombiano
El Colombiano
21 de agosto de 2025
bookmark

Al ya riesgoso desafío que supone para los migrantes el intentar cruzar el muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos (una de las más concurridas en el mundo), ahora el gobierno norteamericano le agregó un “reto” más para evitar el paso de miles de personas que buscan, tras sus barrotes, un futuro mejor.

Se trata del color que tendrá de ahora en adelante: negro. Podrá parecer un dato menor, pero esa pintura haría que la estructura alcanzara altas temperaturas que impedirían a los migrantes siquiera tocarlo.

El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que, en medio de una rueda de prensa cerca de la estructura –a la que ella misma le dio una mano de pintura– aseguró que dicha teoría y sugerencia provino directamente del presidente Donald Trump.

“Eso es específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y será aún más difícil para la gente escalar”, dijo Noem desde Santa Teresa, Nuevo México, mientras se encontraba frente a la estructura de acero.

“La pintura negra también evitará la oxidación del acero”, agregó, por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks.

De la dificultad de escalar el muro, Noem añadió que “es alto, lo que lo hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible. Además, se hunde profundamente, lo que dificultaría mucho, si no es imposible, excavar debajo. Y hoy también lo pintaremos de negro”.

En su cuenta de X, Noem destacó que “este muro no funciona solo. Ayuda a nuestros agentes a hacer su trabajo. Sirve como escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense”.

Aunque Noem no reveló cuánto costará pintar el extenso muro, la cadena CNN señala que el gobierno Trump consiguió alrededor de US$ 46.500 millones en fondos a través de la “gran y hermosa ley” que el Congreso le aprobó en julio pasado. El dinero se invertirá en modernizar las barreras ya puestas y en construir cerca de 1.127 km más de muro.

La secretaria de Seguridad Nacional también indicó que se construirá una “infraestructura acuática” y se desplegará tecnología como cámaras y sensores en la frontera para seguir deteniendo el tránsito de migrantes.

