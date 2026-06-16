Tras la caída del “Niño Guerrero”, estos son los nombres de los delincuentes que suenan para liderar el Tren de Aragua

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, ocurrida en un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Venezuela en el estado Bolívar, se reabre el debate sobre quién asumirá el control del Tren de Aragua, organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón y que durante la última década extendió sus operaciones a países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos y España.
Mientras las autoridades estadounidenses lo identificaban como líder y fundador del grupo, expertos consideran que su ausencia podría tener efectos distintos debido a la evolución de la estructura hacia una red transnacional.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la operación en la que fue dado de baja Guerrero Flores como un ataque “rápido y letal”. El fallecimiento del líder del Tren de Aragua se produjo después de años en los que permaneció prófugo y tras haber consolidado, según distintos análisis, una organización con presencia fuera del territorio venezolano.
El Gobierno estadounidense declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera a comienzos de 2025 y desde entonces ha intensificado las acciones contra presuntos integrantes de la estructura. Sin embargo, algunos analistas consideran que la muerte de su máximo dirigente tendría principalmente un efecto simbólico.
“Creo que prácticamente no hay ningún efecto sobre el Tren de Aragua. Creo que tiene un enorme valor simbólico. Él era el rostro más visible, realmente el único rostro visible del Tren de Aragua”, dijo Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, al referirse al impacto de la caída de Guerrero Flores.