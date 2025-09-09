Esposa de ex primer ministro de Nepal murió quemada tras incendio provocado por manifestantes

La violencia que atraviesa Nepal dejó este martes una nueva víctima entre la élite política del país. Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió en el Hospital de Quemados de Kirtipur después de haber sido rescatada con vida de su residencia, incendiada por manifestantes en Katmandú. Fuentes médicas confirmaron que, pese a los intentos por estabilizarla, no sobrevivió a las graves lesiones. El ataque contra la vivienda de Khanal se produjo en una jornada marcada por la intensificación de las protestas que sacuden al país desde el lunes, cuando miles de jóvenes salieron a las calles para rechazar la corrupción y la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Ese día murieron al menos 19 personas por la represión policial, que según Amnistía Internacional incluyó el uso de munición real.

Aunque el primer ministro K. P. Sharma Oli presentó su dimisión el martes con el argumento de buscar una salida política, la violencia se extendió a lo largo de la capital. Grupos de manifestantes irrumpieron en el Parlamento y prendieron fuego al edificio, mientras residencias privadas de dirigentes fueron atacadas en distintos barrios. En contexto: Nepal en crisis: dimitió primer ministro tras protestas mortales de la “Generación Z” por prohibición de redes sociales La casa de Oli, de 73 años, también fue incendiada, y la ministra de Exteriores, Arzu Rana Deuba, esposa del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, resultó agredida en su domicilio, en un episodio captado por videos que circularon en redes sociales. Analistas locales describieron estos hechos como una ofensiva directa contra la clase política en su conjunto.

Con la muerte de Chitrakar, el saldo de víctimas ascendió a 25, incluidas tres personas fallecidas en el Hospital Civil, según confirmó su director, Mohan Regmi. El país, de 30 millones de habitantes, enfrenta ahora uno de los episodios de mayor convulsión desde la abolición de la monarquía en 2008. El presidente Ramchandra Paudel llamó a la moderación y a un diálogo urgente para resolver la crisis, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su consternación y subrayó la necesidad de escuchar a la juventud, que constituye el motor de las manifestaciones.