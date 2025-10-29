x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alerta en EE. UU. | Buscan a monos presuntamente infectados de covid, herpes y hepatitis que escaparon tras accidente de tránsito

El primate se dio a la fuga tras el volcamiento de un camión en una carretera principal de Misisipi. Los animales hacen parte de procesos de investigación científica.

  • Un mono rhesus (imagen de referencia) se fugó luego del volcamiento de un camión en Misisipi, Estados Unidos. Foto: Getty Images
    Un mono rhesus (imagen de referencia) se fugó luego del volcamiento de un camión en Misisipi, Estados Unidos. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de octubre de 2025
bookmark

Un grupo de monos de laboratorio que al parecer estarían enfermos escapó luego de un accidente de tránsito en una carretera en el estado de Misisipi, Estados Unidos.

Así lo confirmó el Departamento del sheriff del condado de Jasper quien anunció que un camión que transportaba monos rhesus estuvo involucrado en un siniestro en la carretera de la interestatal el pasado martes.

Lea también: Cuatro águilas crestadas fueron avistadas en Medellín: un hecho histórico para la conservación en Colombia

De acuerdo con las autoridades, los primates son provenientes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana y estaban infectados con varios virus como covid-19, hepatitis C y herpes B. Los animales que eran transportados en jaulas escaparon tras el volcamiento del camión.

Ante lo sucedido, los entes de seguridad locales señalaron que estos animales son agresivos y, por lo tanto, su manipulación requiere de personal de protección especial. “Pesan alrededor de 18 kilos y pueden atacar si se sienten amenazados”, dice el anuncio de las autoridades difundido por redes sociales.

Versiones encontradas sobre el peligro que representan los monos

A pesar de las advertencias que han hecho las autoridades, la Universidad de Tulane aclaró a través de un comunicado que los monos del Centro Nacional de Investigación Biomédica de esa institución no representan un riesgo para los humanos.

“Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos” subrayó la institución universitaria explicando que estos especímenes se le “proporcionan a otras organizaciones de investigación para impulsar el descubrimiento científico”.

“Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario”, resaltó el comunicado de la universidad.

La Universidad de Tulane envió a la zona personal especializado para recoger a los monos que aún están enjaulados, pues los demás primates que escaparon fueron sacrificados en el lugar, a excepción de uno que aún permanece en fuga.

Siga leyendo: Dos monos tití que se conocieron en cautiverio volvieron a la libertad como pareja en una histórica reserva en Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tan probable es que un mono infectado transmita enfermedades a humanos?
Aunque los primates pueden portar virus, la transmisión a humanos es poco frecuente y requiere contacto directo o exposición a tejidos o fluidos.
¿Dónde ocurrió exactamente la fuga del mono en EE.UU.?
En la interestatal I-59 cerca del marcador milla 117, en el condado de Jasper, Mississippi.

Temas recomendados

Ciencia
Fauna
Virus
Animales
Enfermedad
Covid-19
primates
Estados Unidos
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida