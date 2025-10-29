Alerta en EE. UU. | Buscan a monos presuntamente infectados de covid, herpes y hepatitis que escaparon tras accidente de tránsito

Un grupo de monos de laboratorio que al parecer estarían enfermos escapó luego de un accidente de tránsito en una carretera en el estado de Misisipi, Estados Unidos.
Así lo confirmó el Departamento del sheriff del condado de Jasper quien anunció que un camión que transportaba monos rhesus estuvo involucrado en un siniestro en la carretera de la interestatal el pasado martes.
Lea también: Cuatro águilas crestadas fueron avistadas en Medellín: un hecho histórico para la conservación en Colombia
De acuerdo con las autoridades, los primates son provenientes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana y estaban infectados con varios virus como covid-19, hepatitis C y herpes B. Los animales que eran transportados en jaulas escaparon tras el volcamiento del camión.