Zozobra en Anorí por incursión armada del Clan del Golfo

Una estructura armada del Clan del Golfo tiene atemorizados a los habitantes de la zona rural de Anorí, según denunció este fin de semana la Gobernación de Antioquia.
La incursión habría comenzado desde el pasado viernes y se produce en medio de la escalada violenta que afecta al Nordeste antioqueño.
En un pronunciamiento público, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la falta de acciones decididas del Gobierno Nacional para retomar el control de la zona.