Video | Edwuin Cetré brilló con Estudiantes y consiguió su segundo título en una semana en Argentina

Con un doblete de Lucas Alario, a los 78 y 90+1 minutos, Estudiantes de La Plata le ganó el sábado de atrás a Platense por 2-1 y conquistó el Trofeo de Campeones 2025. El Pincha, que hace una semana había ganado el torneo Clausura argentino, sumó una nueva corona en un partido que lo enfrentaba al campeón del torneo Apertura, que conquistó Platense en el primer semestre del año.
Ahora cuenta con trece títulos locales y seis internacionales, entre ellos cuatro copas Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009) y la Copa Interconinental de 1968 ganada al Manchester United. El partido se disputó en el Estadio Estadio Único de San Nicolás, en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, a 240 km al noroeste de Buenos Aires.