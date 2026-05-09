Moderna inicia estudios preclínicos para vacuna contra el hantavirus

El laboratorio de biotecnología estadounidense Moderna confirmó el inicio de investigaciones preliminares orientadas al desarrollo de una posible vacuna contra el hantavirus, un anuncio que coincidió con una reacción inmediata en los mercados financieros, donde sus acciones llegaron a subir más de un 14% diario en los mercados bursátiles estadounidenses, llegando a cotizar en los 55,50 dólares por título.
El interés internacional por este virus se reactivó tras reportes de un brote en el crucero MV Hondius, asociado a tres muertes, lo que ha generado preocupación global por un posible riesgo sanitario. No obstante, la OMS han insistido en que, por ahora, la probabilidad de una expansión masiva del virus sigue siendo baja.
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En esta situación, Moderna ha anunciado que se encuentra desarrollando trabajos preclínicos, iniciados incluso previamente al brote surgido en el barco, para investigar una posible vacuna contra este virus junto con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos y el Centro de Innovación en Vacunas de la Universidad de Corea.