Revelan la millonaria cifra que pagaron por el asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Fiscalía del Estado de México confirmó que los sicarios recibieron una millonaria cifra por asesinar a los artistas colombianos en un crimen vinculado al narcotráfico.

    B King y Regio Clown. Fotos: tomadas de Instagram
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

01 de noviembre de 2025
bookmark

El asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemus, reconocido como DJ Regio Clown, habría sido ordenado por un cabecilla del grupo criminal Unión Tepito a cambio de 200.000 pesos mexicanos, equivalentes a unos 40 millones de pesos colombianos, según reveló la Fiscalía del Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, al que tuvieron acceso medios mexicanos como El País de México y El Universal de México, la orden de ejecución fue dada por un hombre identificado como “El Pantera”, quien habría actuado en venganza tras descubrir que Regio Clown presuntamente vendía drogas en los eventos privados “Sin Censura” sin su autorización.

Lea también: Hermano de Regio Clown revela detalles del DJ tras el asesinato: “Hace 4 años se fue a vivir a México”

La Fiscalía informó recientemente sobre la captura de Cristopher N., alias “El Comandante”, señalado como autor intelectual y coejecutor del crimen. El hombre fue detenido por homicidio calificado y su arresto se suma al de otras 16 personas, entre ellas seis mexicanos y diez extranjeros —colombianos, venezolanos, cubanos y españoles— vinculados a delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión tipo “gota a gota” y privación de la libertad.

Según la investigación, “El Comandante” habría coordinado el engaño a los músicos mediante la manipulación de su confianza, haciéndoles creer que iniciarían juntos un proyecto musical. Una vez que los artistas fueron atraídos al punto acordado, fueron asesinados y sus cuerpos desmembrados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó que el 16 de septiembre, día de la desaparición, “El Comandante” ordenó a un hombre identificado como Mariano N. recoger a los artistas en la plaza Miyana, en Polanco, y llevarlos hasta la colonia Renovación, en Iztapalapa. Allí fueron asesinados en una vivienda perteneciente a un sujeto apodado “El Apá”.

Los cuerpos fueron hallados días después, el 22 de septiembre, desmembrados y dentro de bolsas plásticas en un paraje de Cocotitlán, al costado de la carretera México–Cuautla. Las bolsas coincidían con las utilizadas en un taller de reciclaje propiedad de “El Apá”, lo que permitió vincularlo con el caso.

Relacionado: Madre de B King, el músico colombiano asesinado en México, habló sobre el caso de su hijo: “Intentan ensuciar su memoria”

Un testigo relató que “El Pantera” amenazó a todos los participantes del crimen, advirtiéndoles que mataría al primero que hablara con las autoridades y ordenándoles abandonar Ciudad de México hasta diciembre.

Las investigaciones revelaron que desde el 11 de septiembre, cuando B King y su mánager llegaron a Ciudad de México desde Medellín, Cristopher N. asignó a Mariano N. como chofer y asistente de los colombianos. El hombre los recogió en una camioneta Ford Expedition roja, la misma que días después fue utilizada para transportar sus restos hasta el sitio donde fueron abandonados.

La Fiscalía indicó que “El Comandante” tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar el traslado, la reunión y la posterior eliminación de las víctimas.

Horas antes de su desaparición, Jorge Herrera escribió a su pareja para avisarle que asistiría a una reunión con “El Comandante” y “Mariano escolta”. En los mensajes, difundidos por el periodista mexicano Carlos Jiménez, el DJ expresó desconfianza, aunque aseguró que debía asistir porque “había que hacer negocios”.

Su mánager, Juan Camilo Gallego, relató a Noticias Caracol que ese mismo día, los músicos salieron al gimnasio SmartFit de la avenida Masaryk y que la última comunicación con B King ocurrió a las 4:36 de la tarde, cuando el artista le informó que almorzaría con “unos amigos de Regio”. Desde entonces no se volvió a saber de ellos.

Bayron Sánchez Salazar —artísticamente conocido como B King— y Jorge Luis Herrera Lemus —mejor conocido como DJ Regio Clown— eran dos músicos colombianos que habían viajado a México en septiembre de 2025 para trabajar en presentaciones internacionales.

Según sus cercanos, B King se encontraba en una fase de relanzamiento de su carrera artística. Un amigo declaró que “La idea de Regio era impulsar a los artistas de su país. Por eso muchas personas se preguntan, ¿por qué le pagaron 1.500 dólares...? Porque así se trata a un artista, y para nosotros B-King lo era”.

Regio Clown residía en México desde hacía algún tiempo, y ambos habrían coincidido profesionalmente en el evento “Sin Censura. Independence Day”, celebrado el 14 de septiembre en Ciudad de México.

