Antiguo abogado de Trump, dispuesto a declarar contra él por presunto soborno a actriz porno

La Fiscalía ha ofrecido a Trump la posibilidad de declarar en este caso de presunto soborno y en el que Cohen fue parte instrumental al entregar a Clifford unos 130.000 dólares para no decir que mantuvo supuestas relaciones con el magnate hace 20 años, una gestión realizada de manera irregular al quedar escondida en las cuentas de la Trump Organization, la compañía de Trump, durante la campaña electoral de 2016.

El exabogado de Trump se ha reunido al menos en dos ocasiones esta semana con los fiscales que investigan el pago a Clifford. Si bien Cohen no reveló detalles concretos durante la entrevista, sí se mostró convencido de que existían pruebas de sobra, como mínimo, para imputar al expresidente por un delito penal, algo sin precedentes en la historia del país.

“Puedo prometer al pueblo estadounidense que toda la información que hace falta para declarar la imputación y conseguir una condena ya está en manos de la Fiscalía”, ha asegurado Cohen, quien ha restado importancia a cualquier esfuerzo de Trump o sus simpatizantes para desprestigiar su figura. “Los hechos son los hechos. No me preocupa nada de lo que me puedan tirar encima”, ha añadido.