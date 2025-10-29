Fracasó el intento de rescate de México a sobreviviente tras el ataque de EE. UU. a lancha en el Pacífico

La Marina de México no logró rescatar al único sobreviviente de un ataque de fuerzas estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico, que dejó 14 muertos, dijo este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No logró rescatarlo”, respondió la mandataria a una pregunta sobre el tema durante su habitual rueda de prensa matutina, aunque no especificó si continuaba el operativo que realizaba la marina a más de 800 kilómetros del puerto de Acapulco.

En contexto: Máxima tensión en el Pacífico: EE. UU. lanzó tres ataques contra cuatro lanchas que dejaron 14 muertos y un sobreviviente

Tras el ataque, ocurrido el lunes, el Pentágono dijo que autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate del sobreviviente. Sheinbaum dijo que han pedido a Estados Unidos que informe de las nacionalidades de los fallecidos en el ataque.

La mandataria añadió que su administración solicitó al embajador estadounidense, Ronald Johnson, mejorar los protocolos de seguridad binacionales para estos casos.

“Primero porque no queremos que haya una violación a nuestra soberanía ni tampoco este tipo de operaciones en la zona económica (exclusiva)”, que es la franja marítima de hasta 200 millas náuticas donde cada país tiene derecho a explorar y explotar recursos naturales, dijo Sheinbaum. “Segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, en una de estas embarcaciones”, añadió.