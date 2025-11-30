x

Masacre en Guayaquil: seis familiares asesinados durante el cumpleaños 81 de una abuelita

Lo que empezó como una celebración terminó en horror cuando un grupo armado irrumpió en una casa de Flor de Bastión, en Guayaquil (Ecuador), y ejecutó a seis miembros de una familia frente a su presunto objetivo. La Policía investiga qué desató esta brutal represalia.

  • Entre las víctimas hay cuatro mujeres y dos hombres. Vecinos dicen que los despertó una ráfaga de disparos: “Esto es de no creer, eran personas que no le hacían daño a nadie”. Imagen de referencia. FOTO: AFP.
El Colombiano
30 de noviembre de 2025
Lo que debía ser una celebración familiar terminó en tragedia en el bloque 8 de Flor de Bastión, en Guayaquil. La mañana de este domingo 30 de noviembre, un grupo de antisociales irrumpió en una vivienda donde se festejaba el cumpleaños 81 de la abuela de la familia y asesinó a seis personas.

Según las primeras versiones, los atacantes llegaron cerca de las 08:00 y se identificaron como Activos Fénix. Una vez dentro de la casa, ejecutaron a las víctimas en presencia de quien sería su verdadero objetivo: un joven de la familia.

Testigos indican que el conflicto estaría relacionado con él, aunque las autoridades confirmaron que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes penales.

Los atacantes, que se identificaron como Activos Fénix, irrumpieron en la vivienda y ejecutaron a la familia frente al joven que sería su verdadero objetivo. Imagen de referencia. FOTO: AFP.
Los atacantes, que se identificaron como Activos Fénix, irrumpieron en la vivienda y ejecutaron a la familia frente al joven que sería su verdadero objetivo. Imagen de referencia. FOTO: AFP.

El capitán Patricio Morocho, jefe del circuito Flor de Bastión, señaló que lo ocurrido se trataría de una represalia contra el grupo familiar. “Por eso existen seis víctimas colaterales en el evento”, lamentó. Cinco de las personas murieron en el sitio y otra falleció minutos después en el hospital Monte Sinaí.

Entre las víctimas hay cuatro mujeres —de 24 a 81 años— y dos hombres. Vecinos aseguraron que se despertaron con el estallido de los disparos. “Nos levantamos con una ráfaga de tiros. Esto es de no creer, personas que no le hacían daño a nadie”, contó una residente.

Agentes de Medicina Legal realizaron el levantamiento de los cuerpos en la vivienda y en el hospital para trasladarlos al Laboratorio de Criminalística, donde se realizarán las autopsias. El joven señalado como posible blanco del ataque quedó en estado de shock; según información preliminar, habría pertenecido al grupo Tiguerones Igualitos.

La Policía continúa investigando el hecho para determinar responsabilidades y esclarecer el móvil exacto de esta nueva masacre que golpea a Guayaquil.

