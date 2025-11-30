¡La Fórmula 1 arde! Verstappen ganó en Catar y metió a McLaren en un final de infarto rumbo a Abu Dabi

El Mundial de Fórmula 1 quedó al rojo vivo después de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Catar, una carrera llena de giros inesperados que dejó a los McLaren contra las cuerdas y que estiró la definición hasta la última fecha en Abu Dabi.
El neerlandés, con instinto de depredador, aprovechó un error estratégico monumental de McLaren y le puso picante a un campeonato que parecía encarrilado para Lando Norris.
Verstappen ahora recortó casi todo el terreno y llegó a 396 puntos, apenas 12 menos que Norris (408) y cuatro por debajo de Oscar Piastri (392), quien fue segundo en Catar.
La lucha está abierta y promete un cierre de infarto la otra semana.
