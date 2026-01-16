María Corina dijo que Delcy Rodríguez “le tiene terror” a Trump y que por eso está “cooperando”

En medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo desde Washington, la líder opositora venezolana habló sobre Delcy Rodríguez, actual presidente interina en Venezuela. María Corina aseguró que no quería especular y que no conocía los detalles, pero si Estados Unidos obtiene la información que necesita por parte de esta señora [Rodríguez], “es el tipo de cooperación que esperamos”.
“Yo creo que ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos y que, sin duda, nos conviene”, afirmó.
Además, que evidentemente es consciente de que la situación genera confusión y frustración en amplios sectores de la población venezolana, que esperan que los cambios sean más rápidos. “Entiendo que para muchas personas esta es una situación difícil de entender. Muchos venezolanos quisiéramos que esto evolucionara de una manera más rápida y trabajaremos para que así sea”, señaló.
Sin embargo, subrayó que el valor de la información que podría aportar esta figura del régimen venezolano es significativa, debido a su conocimiento interno de la estructura dictatorial que ha ido evolucionando durante más de 20 años en Venezuela.