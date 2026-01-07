x

Marco Rubio reveló los tres pasos de EE. UU. para Venezuela tras captura de Maduro: “No queremos que caiga en el caos”

Estados Unidos plantea tres fases para estabilizar Venezuela y abrir mercados tras la captura de Nicolás Maduro, según el secretario de Estado.

  • Este es el plan de Estados Unidos, presentado por Marco Rubio, para una transición en Venezuela.FOTO: Xinhua / Ricardo Landeta
    Este es el plan de Estados Unidos, presentado por Marco Rubio, para una transición en Venezuela.FOTO: Xinhua / Ricardo Landeta
Colprensa
07 de enero de 2026
bookmark

Luego de una audiencia en la que Marco Rubio tuvo que explicar al Congreso los planes de Estados Unidos para Venezuela, el secretario de Estado comentó en una rueda de prensa los tres pasos previstos para el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Rubio es uno de los funcionarios de mayor confianza de Trump y uno de los que ha estado a la cabeza de la reciente intervención estadounidense en Venezuela. “No estamos improvisando”, aseguró Rubio a distintos periodistas en una sesión cerrada en el Capitolio.

Le puede interesar: Embajada de EE. UU. lanza advertencia por manifestaciones convocadas por Petro en Colombia: "Tienen el potencial de volverse violentas"

Según el secretario de Estado, el objetivo de la participación estadounidense es garantizar la estabilización y el control de la economía. Esta operación, según Rubio, se desarrollará en tres fases.

Estados Unidos prioriza estabilización y control de recursos petroleros en Venezuela

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, aseveró.

En esta fase, Estados Unidos plantea vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a precios de mercado, como también lo había mencionado el presidente Trump el martes 6 de enero. “El dinero de esta venta de petróleo se gestionará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye para que beneficie al pueblo venezolano”, afirmó Rubio.

Recuperación y transición: reintegración económica y reconciliación nacional en Venezuela

Rubio se refirió a una segunda fase, denominada “recuperación”, asegurando que Estados Unidos, Occidente y otros países tendrán acceso a los mercados venezolanos.

Entérese: Atención | Petro habló por teléfono con Trump durante 15 minutos: esto se sabe

Según el funcionario, “se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas, liberadas de las cárceles o repatriadas al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.

Fase de transición: incertidumbre política y cooperación entre Caracas y Washington

En cuanto a la tercera fase, Rubio habló de la “transición”. “Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito”, insistió, aunque aún no se ha confirmado cómo se realizará esta transición.

Desde el sábado, cuando fue capturado Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria encargada, lo que ha generado preocupación entre los líderes de los partidos de oposición venezolanos, muchos de los cuales viven en el exilio. Sin embargo, recientes informes muestran que lo que queda del gobierno chavista se ha mostrado dispuesto a cooperar con el gobierno estadounidense.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Estados Unidos anuncia que empezará a vender "de inmediato" petróleo venezolano y la plata irá a una cuenta custodiada

