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Marco Rubio pide que hayan condiciones para unas elecciones en Venezuela: “Nos gustaría verlo lo antes posible”

El secretario de Estado hizo un llamado para que haya un nuevo órgano electoral en el país sudamericano, sin embargo, advirtió que aún el territorio se encuentra en “fase de recuperación”.

  • El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió un balance sobre Venezuela ante la Cámara de Representantes de EE.UU. Foto: Getty Images
    El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió un balance sobre Venezuela ante la Cámara de Representantes de EE.UU. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
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Venezuela necesita prensa libre y una nueva comisión electoral para poder celebrar elecciones con garantías, declaró este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una audiencia en la Cámara de Representantes.

Cinco meses después del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra aún en una “fase de recuperación”, antes de pasar a una etapa de transición política, explicó Rubio.

“Parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Lea también: Trump aseguró que por ahora no habrá elecciones en Venezuela y reiteró que él está a cargo

Según Rubio, hubo “un aumento en esa actividad”, aunque “tiene que seguir creciendo”.

El secretario de Estado mencionó además la necesidad de que los partidos políticos “se organicen y se movilicen, porque no se puede participar en una elección si no se ha tenido tiempo”.

“Y se necesita un nuevo comité electoral. Lo hemos dicho repetidamente”, concluyó.

Los congresistas preguntaron a Rubio sobre la posibilidad de que Venezuela pueda celebrar elecciones a finales de 2027, tras las polémicas presidenciales de 2024 que recondujeron a Maduro en el poder y no fueron reconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos.

“Nos gustaría verlo lo antes posible, pero la realidad, recuerden, es que han pasado cinco meses, no cinco años”, argumentó.

El presidente Donald Trump ha mostrado repetidamente su entusiasmo con Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que sacó del país a Maduro y a su esposa, ambos ahora pendientes de juicio en Nueva York.

El presidente considera que la actual líder del país, Delcy Rodríguez, está haciendo un “gran trabajo” con la apertura del sector petrolero a inversores, especialmente los estadounidenses.

Trump ha respondido afirmativamente a las preguntas sobre la necesidad de que Venezuela celebre elecciones, pero prefiere poner el acento en el control del sector energético.

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En palabras de Trump, Rubio es de facto el responsable estadounidense para el país sudamericano, donde Washington ha reabierto su embajada y alienta a las empresas del país a volver a invertir.

Siga leyendo: Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

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