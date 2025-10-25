Maduro pidió quitarle la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López: se trata de una medida anticonstitucional

El presidente Nicolás Maduro pidió a la máxima corte de Venezuela retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusó de promover una invasión militar de Estados Unidos a su país, informó el gobierno.
No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad. La Constitución de Venezuela incluso lo prohíbe.
Caracas ha señalado a López y a otros opositores de promover el derrocamiento de Maduro.
Ahora los acusa de hacerlo a través de su apoyo al despliegue por Estados Unidos de buques de guerra, aviones caza y tropas en el Caribe para lo que la Casa Blanca asegura son operaciones contra el narcotráfico.