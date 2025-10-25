Denuncian por prevaricato a magistrada que se opuso a absolución del expresidente Álvaro Uribe

La única magistrada que se opuso a la absolución del expresidente Álvaro Uribe fue denunciada por presuntamente tener comprometida su imparcialidad en ese caso. La denuncia fue interpuesta por el abogado Eduardo Castillo González, quien aseveró que la magistrada María Leonor Oviedo Pinto habría presuntamente incurrido en los delitos de prevaricato por acción y por omisión. Le puede interesar: “Negligencia grave”, “falta de diligencia” o “sesgos retóricos”: Las frases más contundentes del Tribunal Superior de Bogotá en caso Uribe Según planteó el litigante, Oviedo supuestamente habría tenido que declararse impedida antes de votar a favor o en contra de la culpabilidad del exmandatario.

En su recurso, el abogado relacionó varias publicaciones realizadas por la magistrada en sus redes sociales de hace varios años, resaltando especialmente una emitida el 18 de septiembre de 2018 en la que esta opinaba de una entrevista en la que el exmagistrado José Luis Barceló se refería precisamente a las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe en aquel tiempo. “No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario”, expresó en su publicación la magistrada Oviedo Pinto. Siga leyendo: Iván Cepeda ante absolución del expresidente Uribe: “Sentimos violados nuestros derechos como víctimas” “Frente a lo relatado, y en coherencia con el acápite de los hechos, es claro que la doctora Leonor Oviedo ha tenido una postura personal que ha trascendido a lo público a través de sus redes sociales frente al caso del señor Álvaro Uribe Vélez”, planteó en su denuncia el abogado Castillo González, planteando a renglón seguido que dichas posturas darían cuenta de que la togada supuestamente habría hecho prevalecer sus posturas personales e ideológicas en el proceso adelantado contra el expresidente.