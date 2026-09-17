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Lula advirtió que irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil”

Ambos mandatarios se reunirán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto afirmó el presidente brasileño que busca una reelección.

  • Luis Inácio Lula da Silva ya ha acusado en varias ocasiones a Donald Trump de querer intervenir en las elecciones en Brasil. Foto: Getty Images
    Luis Inácio Lula da Silva ya ha acusado en varias ocasiones a Donald Trump de querer intervenir en las elecciones en Brasil. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que irá a la Asamblea General de la ONU a decirle a Donald Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil” en octubre, en las que buscará la reelección.

El izquierdista Lula dará un discurso el próximo martes en el foro de Naciones Unidas, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense, aliado de su rival y candidato de la derecha Flávio Bolsonaro.

Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital Brasilia.

Lea también: Aún no comienzan las elecciones en Brasil y Lula ya le pidió a Trump que no se entrometa

Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, informó el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Bicalho Cozendey.

Pero ambos presidentes “probablemente se cruzarán en la Asamblea” como ya ocurrió en 2025, ya que les toca dar sus discursos en orden sucesivo.

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, que Lula ha denunciado como un intento de interferir en las elecciones.

Por otra parte, ya hay un antecedente con Trump, quien ha apoyado a varios candidatos victoriosos en comicios en otros países de América Latina.

La tensión entre Brasilia y el gobierno de Trump comenzó en 2025, cuando Washington aplicó un primer tarifazo a Brasil en represalia por un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio.

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Lula ha acusado a la familia Bolsonaro de hacer lobby ante Estados Unidos en favor de medidas contra su gobierno y perjudiciales para la potencia sudamericana. Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, subrayó.

Siga leyendo: Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo hablará Lula ante la Asamblea General de la ONU en 2026?
Lula dará su discurso el próximo martes en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
¿Por qué Lula acusa a Trump de interferir en las elecciones de Brasil?
Lula considera que los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños constituyen un intento de interferir en los comicios. También ha acusado a la familia Bolsonaro de promover ante Washington medidas contra su gobierno.
¿Cuándo serán las elecciones presidenciales de Brasil de 2026?
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil está prevista para el 25 de octubre, según la información de la noticia. Lula buscará la reelección y Flávio Bolsonaro aparece como su principal rival mencionado.

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