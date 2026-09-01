La pelea de Trump con la prensa: así va sus ataques en contra de la presentadora Kristen Welker, de NBC

Donald Trump anunció que reportará ante la FCC —la Comisión Federal de Comunicaciones, el organismo que vigila la radio y la televisión en Estados Unidos— a la periodista Kristen Welker, presentadora de “Meet the Press”, el programa dominical de entrevistas políticas de la cadena NBC. El domingo, en un mensaje publicado en Truth Social, Trump respondió a un comentario que Welker hizo minutos antes en una filial local de NBC, donde describió el historial de avales del presidente en las primarias legislativas de 2026 —cuando un candidato busca la nominación de su partido antes de la elección general— con la expresión “resultados mixtos”. Trump reaccionó calificándola como la “Impopular Anfitriona” de un programa que, según él, dejó de ser Meet the Press para convertirse en “Meet the Fake Press”, un juego de palabras que en inglés significa “Conoce a la Prensa Falsa”. Adjuntó un gráfico —sin citar la fuente de los datos— según el cual el 98 % de los candidatos que respaldó habría ganado sus contiendas. Con base en esa cifra, acusó a la periodista de “inexactitud deliberada” y anunció que la reportaría ante la FCC “para reprimenda o castigo”.

El choque de este fin de semana no es el primero entre ambos. En junio, Welker entrevistó a Trump cara a cara y la conversación terminó de forma abrupta: el presidente se quitó el micrófono y abandonó la entrevista después de que ella insistiera en preguntarle por sus señalamientos, sin sustento, de que el Partido Demócrata había manipulado las elecciones de 2020, en las que Trump perdió frente a Joe Biden. En ese momento, Trump le dijo que sus “elecciones son fraudulentas”, que ella era “fraudulenta” y que Meet the Press, junto con ABC, CBS y CNN —las principales cadenas de noticias del país—, eran “cadenas sesgadas”. El año pasado, además, la había criticado por preguntarle al entonces senador Markwayne Mullin sobre la filtración de planes militares del Pentágono a través de la aplicación Signal.

El reclamo de Trump cobra relevancia porque el actual presidente de la FCC, Brendan Carr, es un aliado suyo que en el pasado ha respondido con rapidez a quejas presidenciales contra medios: la comisión ya investiga a Comcast, matriz de NBC, por sus políticas de diversidad, y la semana pasada Disney y ABC demandaron a la FCC alegando que la administración presiona para censurar a periodistas mediante una revisión anticipada de sus licencias de transmisión. Sin embargo, las propias reglas de la FCC establecen que el organismo “no puede impedir la transmisión de ningún punto de vista particular”, por lo que no es claro qué acción podría tomar contra Welker. La comisionada demócrata Anna Gomez salió al paso del anuncio y afirmó que la FCC “no tiene autoridad para castigar a periodistas que a esta administración no le gustan”. NBC, por su parte, respaldó a su presentadora y la describió como “una de las mejores del oficio”.

CNN ha sido, durante casi una década, el blanco más constante de los ataques de Trump contra la prensa. La etiqueta “fake news” (“noticias falsas”) surgió en enero de 2017, apenas iniciado su primer mandato, cuando calificó así a la cadena; semanas después la llamó, junto con otros medios, “el enemigo del pueblo estadounidense”. En 2017, tras que CNN se retractara de una nota sobre un vínculo entre un allegado suyo y un banco ruso —que costó la renuncia de tres periodistas del canal—, Trump publicó un video alterado de una pelea de lucha libre en el que su rival llevaba el logo de CNN sobrepuesto. Al año siguiente, en 2018, la Casa Blanca le retiró la acreditación de prensa al corresponsal Jim Acosta luego de un altercado con el presidente; un juez federal ordenó restituirla al considerar que se había violado su derecho al debido proceso. En su segundo mandato, la relación con la cadena se ha mantenido tensa: Trump ha llamado a Kaitlan Collins, actual corresponsal jefe en la Casa Blanca, “estúpida y desagradable”, ha pedido que la cadena sea vendida y calificó a quienes la han dirigido de “una desgracia”.

El enfrentamiento con Welker y CNN se inscribe en un patrón más amplio. Según un recuento de sus publicaciones, Trump ha dirigido más de 600 mensajes contra medios específicos, con The New York Times, NBC, MSNBC, Fox News y The Washington Post entre los más señalados, a los que ha calificado de “falsos”, “deshonestos” o “moribundos”. En el actual mandato, además de la demanda de Disney y ABC contra la FCC, Trump ha protagonizado cruces directos con reporteras: en noviembre de 2025 le dijo “cállate, cerda” a Catherine Lucey, de Bloomberg News, y calificó a Mary Bruce, de ABC News, de “una persona terrible y una periodista terrible”. El caso de Welker se suma, así, a una lista extensa de choques del presidente con la prensa que cubre la Casa Blanca.