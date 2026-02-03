La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington

Venezuela ha entrado en una fase de mutación política acelerada. Tras los eventos de enero de 2026, que resultaron en la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y la captura del mismo por autoridades estadounidenses, la administración provisional liderada por Delcy Rodríguez intenta navegar entre la supervivencia del sistema chavista y las exigencias de una comunidad internacional que presiona por una transición real. Esta semana, tres ejes han marcado la agenda: la implementación de una amnistía que busca despresurizar las cárceles, el aterrizaje de una delegación diplomática de Washington que rompe años de aislamiento, y un polémico nombramiento ministerial que consolida la influencia de la familia Cabello en el nuevo esquema de poder. Puede leer: Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos

1. La Ley de Amnistía: El goteo de las liberaciones

El pasado domingo, el país fue testigo de un movimiento logístico sin precedentes en las cercanías de los centros penitenciarios de Ramo Verde, El Helicoide y Yare. Según el reporte oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario, bajo la dirección directa de la presidencia encargada, se han ejecutado hasta la fecha 344 boletas de excarcelación. Este proceso responde a la promesa de ”Amnistía General” lanzada por Delcy Rodríguez como un gesto de “buena voluntad política” hacia la oposición y los organismos internacionales. No obstante, la organización Foro Penal, fuente técnica de referencia en la materia, ha sido cautelosa. En su último boletín, la ONG confirma que, si bien el flujo de liberaciones es real, representa apenas el 40% del total de presos políticos registrados al cierre del ciclo conflictivo de 2025. La narrativa oficial, difundida a través de la cadena estatal VTV, sostiene que estas medidas buscan “sanar las heridas de la patria”. Sin embargo, fuentes de la Asamblea Nacional (AN) confirmaron a este medio que la ley aún no ha sido ratificada de forma definitiva en el hemiciclo. El debate interno es feroz: los sectores más radicales del PSUV temen que la amnistía debilite su capacidad de control social, mientras que la Plataforma Unitaria exige que la medida se extienda a figuras de alto perfil que aún permanecen en el exilio o bajo arresto domiciliario.

2. El regreso de la bandera de las barras y las estrellas

En el plano internacional, el evento más disruptivo ha sido la llegada a Caracas de Laura Dogu, jefa de misión de Estados Unidos. Su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía no fue solo un acto protocolario; representa el fin de un periodo de “diplomacia de micrófono” para dar paso a una negociación pragmática. Amplíe la noticia: ¿Quién es Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Venezuela? Según el comunicado conjunto emitido tras la primera reunión en la Casa Amarilla (sede de la cancillería venezolana), la hoja de ruta estadounidense se articula en un ”Plan de Tres Etapas”: Seguridad y estabilización: Garantizar que el vacío de poder dejado por la ausencia de Maduro no derive en un conflicto civil o en el empoderamiento de grupos irregulares. Apertura económica: El levantamiento progresivo de sanciones a cambio de auditorías transparentes en PDVSA. Transición democrática: El establecimiento de un cronograma electoral verificado por la ONU y la OEA. Como gesto de reciprocidad, el gobierno de Rodríguez nombró a Félix Plasencia como nuevo encargado de negocios en Washington. Plasencia, un diplomático de carrera con amplia experiencia en negociaciones europeas, tiene la misión de convencer al Capitolio de que la nueva administración es un socio confiable para el suministro energético en un mercado global convulso.

3. El factor Cabello: ¿Renovación o nepotismo?

Mientras se abren las celdas y aterrizan los aviones extranjeros, el “ala dura” del chavismo mueve sus fichas para no quedar desplazada. El nombramiento de Daniella Cabello, hija del vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, como nueva Ministra de Turismo, ha encendido el debate sobre la herencia del poder en Venezuela.

Daniella Cabello. Foto: Instagram

Daniella Cabello, quien hasta la semana pasada dirigía la agencia Marca País, asume una cartera que el gobierno considera estratégica para la captación de divisas no petroleras. Durante su juramentación, transmitida por medios oficiales, la nueva ministra aseguró que su gestión se enfocará en proyectar una Venezuela “segura, bella y lista para la inversión internacional”. Lea aquí: Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela Analistas políticos consultados por EL COLOMBIANO sugieren que este nombramiento es una concesión necesaria de Delcy Rodríguez hacia Diosdado Cabello. Al integrar a su hija en el gabinete ministerial, Rodríguez garantiza la lealtad (o al menos la no beligerancia) de la estructura militar y de inteligencia que aún responde a Cabello. Es, en esencia, un blindaje familiar en medio de un mar de incertidumbres.

4. La tensión en la Asamblea Nacional

A pesar del optimismo que el gobierno intenta proyectar, la realidad legislativa muestra fisuras. Este martes, se esperaba que la Ley de Amnistía fuera el punto central del orden del día en la Asamblea Nacional. No obstante, el debate fue retirado a última hora. Fuentes cercanas al Palacio Federal Legislativo indicaron que el bloque del PSUV se encuentra dividido. Algunos diputados exigen que la amnistía incluya a funcionarios del gobierno que enfrentan procesos por corrupción, mientras que otros consideran que la llegada de Laura Dogu es una “claudicación soberana”. Esta parálisis legislativa pone en duda la celeridad con la que se podrán implementar las reformas prometidas a Washington. Siga leyendo: En vivo | Petro hace balance de reunión con Trump: “le dije que uno no puede actuar bajo chantajes” Venezuela se encuentra hoy en un “equilibrio inestable”. El país celebra la libertad de cientos de detenidos, pero observa con recelo el ascenso de una nueva generación de la élite chavista. La presencia de Estados Unidos en suelo caraqueño aporta una sensación de orden externo, pero las pugnas internas por el control de los recursos y la justicia siguen vigentes. Para el ciudadano común, la prioridad sigue siendo la economía. Aunque el mercado ha reaccionado positivamente a los anuncios de Dogu y Plasencia, la inflación acumulada y la destrucción del aparato productivo requieren de algo más que gestos diplomáticos. El éxito de Delcy Rodríguez dependerá de su capacidad para mantener a los militares en sus cuarteles, a la oposición en la mesa de diálogo y a la familia Cabello satisfecha dentro del gabinete.

