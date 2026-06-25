La Guaira revive una tragedia histórica: el estado más golpeado por el terremoto de Venezuela suma destrucción y víctimas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la situación como “una verdadera tragedia” y aseguró que La Guaira es la entidad más afectada por los sismos que sacudieron gran parte del territorio nacional en menos de un minuto.
El balance de víctimas aumentó drásticamente en las horas posteriores a la emergencia. Rodríguez informó este jueves que al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas por los terremotos, que además provocaron el colapso de decenas de edificios, interrupciones del servicio eléctrico y escenas de pánico en varias ciudades. La cifra representa un fuerte incremento frente al primer reporte oficial, que había contabilizado 32 fallecidos y más de 700 heridos.
Aunque los datos corresponden a las zonas impactadas del país, las autoridades advirtieron que La Guaira concentra algunos de los daños más severos. En esta región continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se intenta establecer la magnitud real de la tragedia.