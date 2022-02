La Casa Blanca defiende deportación de migrantes venezolanos a Colombia

La Casa Blanca, que espera proseguir con nuevas expulsiones de venezolanos a Colombia, afirmó que “ quienes no tengan estado legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados ”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó de que el pasado 27 de enero fueron deportados a territorio colombiano dos migrantes venezolanos que según el presidente Iván Duque, habían residido en el país pero no tenían estatus de protección temporal, sino permiso de tránsito.

“Al continuar utilizando una de las peores políticas migratorias de Trump, esta Administración le está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección”, reprochó en un comunicado.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos aseguró haber mantenido “conversaciones” al respecto con Colombia, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez negó haber cerrado un acuerdo con Washington para la deportación de 6.000 migrantes venezolanos hacia Colombia.

Ramírez aseguró que los casos de deportación de venezolanos que tengan Estatuto de Protección Temporal en Colombia serán analizados “caso por caso”.

Publicidad

“Si están bajo el estatuto de protección, pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”, aseveró la vicepresidenta de Colombia, que alberga a más de 1,7 millones de venezolanos.

Por su parte, los representantes en Washington del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por la Casa Blanca como “presidente interino”, exhortaron a Estados Unidos que permita que “los migrantes venezolanos puedan presentar sus solicitudes de asilo”.