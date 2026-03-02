Habría desmembrado a Luisa al culparla del robo de un celular en el nororiente de Medellín

El supuesto hurto de un celular dentro de un establecimiento comercial del nororiente de Medellín habría sido el detonante para que asesinaran a Luisa María Ramírez Díaz, de 31 años, a quien encontraron desmembrada dentro de una caja el 30 de diciembre de 2024 en el barrio Campo Valdés, de la capital antioqueña. Por estos hechos capturaron al señalado asesino en la comuna 3 (Manrique).
A mediados de diciembre de 2024 se habría presentado el robo en cuestión en el lugar donde la fallecida trabajaba. Luego de varios reclamos, esta mujer habría accedido a encontrarse con este hombre el 26 de diciembre para tratar de aclarar lo sucedido con este hecho.