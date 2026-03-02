x

Habría desmembrado a Luisa al culparla del robo de un celular en el nororiente de Medellín

El crimen de esta mujer ocurrió entre el 26 y 30 de diciembre de 2024 y el presunto responsable fue enviado a prisión. Después del crimen habría dicho que “me faltan más mujeres por atacar”.

  • A Martín Alonso Garcés Carvajal, de 56 años, lo capturaron por el asesinato de Luisa María Ramírez Díaz (detalle), de 31 años, en hechos ocurridos a finales de diciembre de 2024. FOTOS: CORTESÍA
  • Así fue como encontraron el cuerpo sin vida de Luisa María en la madrugada del 30 de diciembre de 2024 en el barrio Campo Valdés. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 4 horas
El supuesto hurto de un celular dentro de un establecimiento comercial del nororiente de Medellín habría sido el detonante para que asesinaran a Luisa María Ramírez Díaz, de 31 años, a quien encontraron desmembrada dentro de una caja el 30 de diciembre de 2024 en el barrio Campo Valdés, de la capital antioqueña. Por estos hechos capturaron al señalado asesino en la comuna 3 (Manrique).

A mediados de diciembre de 2024 se habría presentado el robo en cuestión en el lugar donde la fallecida trabajaba. Luego de varios reclamos, esta mujer habría accedido a encontrarse con este hombre el 26 de diciembre para tratar de aclarar lo sucedido con este hecho.

Después de este encuentro, según el informe de Fiscalía, Luisa María había abordado una moto, al parecer la de su victimario, quien la habría movilizado por esta comuna. De esta mujer se había perdido el rastro desde entonces.

Su cuerpo apareció en la madrugada del 30 de diciembre en la carrera 48B con calle 85C, en este barrio de la comuna 4 (Aranjuez). Estaba dentro de una caja y varias bolsas de basura.

Entérese: Hallaron cadáver, al parecer de mujer, dentro de una caja en zona nororiental de Medellín

En un comienzo no se supo de quién se trataba y solo se confirmó su asesinato un día después del hallazgo mediante las labores forenses realizadas en Medicina Legal.

Así fue como encontraron el cuerpo sin vida de Luisa María en la madrugada del 30 de diciembre de 2024 en el barrio Campo Valdés. FOTO: <b>CORTESÍA</b>
Durante varios meses su muerte fue un misterio e incluso en agosto de 2025 su hermana, Carolina Ramírez Díaz, se quejó de la lentitud con la que avanzaban las investigaciones, manifestando que por “ser personas humildes, no merecemos ni justicia, ni respuestas”.

Le puede interesar: Feminicidios, abusos y trata: el saldo brutal de la violencia contra las mujeres en 2025

Pero esa justicia estaría llegando, puesto que hace un par de semanas las autoridades capturaron a Martín Alonso Garcés Carvajal, de 56 años, a quien señalaron de este asesinato. Su detención se produjo en su vivienda, en el barrio San José La Cima, en la comuna 3 (Manrique).

En medio del procedimiento, las autoridades encontraron una tarjeta SIM de celular, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas, las cuales serán analizadas para saber si alguno de estos elementos pertenecería a Luisa María.

Así mismo, para la captura de Garcés Carvajal se analizaron algunos testimonios de compañeros de trabajo de la fallecida, quienes aseguraron que este hombre se presentó en el establecimiento, días después el homicidio de esta mujer, reconociendo los hechos y expresando “me faltan más mujeres por atacar”.

Con base en las evidencias recolectadas, se le imputaron cargos por los delitos de tortura y homicidio agravado, a los cuales Garcés Carvajal no se allanó ante el juez de control de garantías. De todos modos fue enviado a centro carcelario a la espera del avance del proceso judicial.

Hurto
Violencia
Feminicidios
Violencia contra la mujer
violencia de género
Homicidio
casos de violencia Medellín
Homicidios
Capturados
capturas
Medellín
Comuna 3
Comuna 4
