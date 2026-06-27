Keiko Fujimori es la virtual ganadora de la Presidencia de Perú; pero el resultado oficial se conocerá el 3 de julio

La derechista Keiko Fujimori es la virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras obtener una ventaja considerada irreversible sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Sin embargo, el resultado oficial de los comicios será proclamado por las autoridades electorales el próximo 3 de julio, una vez concluya el proceso de revisión y proclamación de actas en todo el país.
Con el 99,88 % de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori alcanza el 50,12 % de los votos frente al 49,88% de Sánchez, una diferencia superior a los 44.500 sufragios, cuando restan por revisar cerca de 33.300 votos de un universo superior a los 19 millones de electores.