Keiko Fujimori es la virtual ganadora de la Presidencia de Perú; pero el resultado oficial se conocerá el 3 de julio

La derechista Keiko Fujimori es la virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras obtener una ventaja considerada irreversible sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Sin embargo, el resultado oficial de los comicios será proclamado por las autoridades electorales el próximo 3 de julio, una vez concluya el proceso de revisión y proclamación de actas en todo el país. Con el 99,88 % de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori alcanza el 50,12 % de los votos frente al 49,88% de Sánchez, una diferencia superior a los 44.500 sufragios, cuando restan por revisar cerca de 33.300 votos de un universo superior a los 19 millones de electores.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirmó que la proclamación definitiva no se extenderá más allá del 3 de julio. Posteriormente, la entrega de credenciales a la fórmula ganadora está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional de Lima. Le puede interesar: Elecciones en Perú: Keiko Fujimori asegura la victoria y Sánchez desconoce el resultado

La proclamación de resultados entra en su etapa final

El proceso de proclamación de resultados parciales por parte de los Jurados Electorales Especiales comenzó el pasado 25 de junio y debía finalizar este 27 de junio. No obstante, las autoridades electorales confirmaron que algunos distritos aún deben completar sus procedimientos administrativos y resolver apelaciones pendientes. Uno de los últimos reportes correspondió al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, encargado de los distritos de Jesús María, Cercado de Lima y Breña. Allí, la candidata de Fuerza Popular obtuvo una amplia ventaja con 261.325 votos, equivalentes al 63,35 % de los sufragios válidos, mientras que Sánchez alcanzó 125.127 votos, correspondientes al 30,33 %. En esa jurisdicción se registraron además 24.325 votos nulos y 1.673 votos en blanco, sobre un total de 412.450 sufragios emitidos y un padrón de 534.000 electores habilitados. La elección presidencial peruana de 2026 se convirtió en una de las más reñidas de la historia reciente de América Latina. Durante varios días, ambos candidatos se alternaron el liderazgo en el escrutinio antes de que Fujimori lograra consolidar una ventaja considerada irreversible por las autoridades electorales. Lea más: Continúan las elecciones presidenciales en Perú tras incidente logístico; la derecha lidera en el conteo preliminar

Keiko Fujimori sería la primera mujer elegida por voto popular en Perú

De confirmarse oficialmente el resultado, Keiko Sofía Fujimori Higuchi se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia del Perú y en la segunda mujer en ejercer el cargo, después de Dina Boluarte. La dirigente de derecha alcanza la presidencia a los 51 años, exactamente la misma edad que tenía su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, cuando asumió el poder el 28 de julio de 1990. Nieta de inmigrantes japoneses provenientes de la prefectura de Kumamoto, Fujimori comenzó su carrera política muy joven. En 1994 asumió el rol de primera dama a los 19 años, tras la separación de sus padres, y posteriormente fue congresista entre 2006 y 2011. La líder de Fuerza Popular también encabezó la oposición desde 2016, cuando su colectividad obtuvo una amplia mayoría parlamentaria. La elección de este año representa su cuarto intento por alcanzar la Presidencia. Su trayectoria, sin embargo, ha estado marcada por procesos judiciales relacionados con presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas, especialmente en el marco del caso Odebrecht. Fujimori ha rechazado las acusaciones y los procesos continúan en distintas instancias judiciales.

Sánchez denuncia fraude sin presentar pruebas

El candidato de izquierda Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo, anunció esta semana que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori, argumentando un supuesto fraude en la votación realizada en el exterior. Sánchez presentó diversos recursos electorales y solicitó la nulidad de los votos emitidos fuera del país, además de convocar movilizaciones ciudadanas para exigir, según afirmó, “respeto por la democracia”. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado pruebas que sustenten sus denuncias. La controversia electoral ocurre en medio de una prolongada crisis institucional en Perú. Desde 2018, el país ha registrado al menos ocho cambios presidenciales, producto de destituciones, renuncias y conflictos políticos que han debilitado la estabilidad democrática. Conozca también: Roberto Sánchez pide anular todos los votos de peruanos en el exterior, que favorecen a Fujimori

Un Congreso fragmentado obligará a buscar acuerdos