Keiko Fujimori afirma que deben “respetarse los resultados electorales” en Perú y Colombia en medio del escrutinio final

Keiko Fujimori, candidata presidencial en Perú por el partido Fuerza Popular, se refirió este lunes al avance del escrutinio electoral en su país y a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia.
La política señaló que “tanto en Colombia como en Perú deben respetarse los resultados electorales”, en un contexto en el que el proceso peruano aún no concluye y el colombiano muestra un ganador provisional según los conteos iniciales.
Fujimori hizo estas declaraciones desde Perú, en un escenario marcado por el cierre parcial del conteo de votos, la revisión de actas observadas y la espera de resultados definitivos tras las elecciones del 7 de junio.