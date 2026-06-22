Keiko Fujimori afirma que deben “respetarse los resultados electorales” en Perú y Colombia en medio del escrutinio final

Keiko Fujimori, candidata presidencial en Perú por el partido Fuerza Popular, se refirió este lunes al avance del escrutinio electoral en su país y a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia. La política señaló que “tanto en Colombia como en Perú deben respetarse los resultados electorales”, en un contexto en el que el proceso peruano aún no concluye y el colombiano muestra un ganador provisional según los conteos iniciales. Fujimori hizo estas declaraciones desde Perú, en un escenario marcado por el cierre parcial del conteo de votos, la revisión de actas observadas y la espera de resultados definitivos tras las elecciones del 7 de junio.

Escrutinio en Perú y avance del conteo

El proceso electoral peruano se encuentra con el 99,69 % de las actas escrutadas. En este punto del conteo, Fujimori mantiene una ventaja de 40.390 votos sobre su contendiente, Roberto Sánchez, mientras quedan por procesar 281 actas. La candidata señaló la necesidad de acelerar la resolución de las actas observadas por parte de los jurados electorales para completar el resultado final. En ese contexto, afirmó: “Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición, donde hay temas políticos y anuncios importantes que deben anunciarse con el tiempo correspondientes, sobre todo porque los problemas cotidianos de los ciudadanos siguen empeorando”. Asimismo, planteó cambios en los procedimientos de conteo para procesos futuros, al indicar: “De cara hacia el futuro, hay que ver de qué manera los procesos y conteos se pueden hacer de manera más céleres”. Fujimori sostuvo además que las solicitudes de su rival peruano para anular votos del exterior no tienen sustento.

Pronunciamiento sobre Colombia y escenario regional

En relación con el proceso electoral en Colombia, Fujimori felicitó a Abelardo De la Espriella, quien figura como ganador en los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda. En diálogo con la prensa, sobre este punto declaró: “Saludo al flamante presidente electo Abelardo De la Espriella y espero poder saludarlo más adelante personalmente. Felicito a todos los colombianos, más allá de los comentarios inoportunos del presidente de Colombia”. La candidata también se refirió a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en torno a las impugnaciones electorales en la región.

Perspectiva política en Sudamérica