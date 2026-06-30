¡La historia se repite! Keiko Fujimori gana la Presidencia de Perú a la misma edad que su padre

Después de tres intentos fallidos, Keiko Sofía Fujimori Higuchi se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular como presidenta de Perú. Esta victoria llegó tras un extenso proceso electoral que comenzó el 7 de junio - cuando los peruanos acudieron a las urnas - y concluyó el 29 del mismo mes, cuando el escrutinio alcanzó el 100 %. Su proclamación tendrá lugar el 3 de julio. La obstinada hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori derrotó al izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de las contiendas más reñidas de los últimos años en Latinoamérica. Entérese: El mensaje de Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria: “Las puertas del diálogo están siempre abiertas” El heredero político del expresidente Pedro Castillo —preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022— presentó varios recursos denunciando fraude, además de solicitar la anulación de todos los votos emitidos en el exterior y convocar movilizaciones para exigir “respeto por la democracia”. Sus actuaciones forman parte de un sistema democrático debilitado, en el que desde 2018 se han registrado al menos ocho salidas anticipadas de mandatarios, ya sea por destituciones vinculadas a escándalos de corrupción o por renuncias forzadas por la crisis política.

Alberto Fujimori. FOTO: Tomada de Facebook @KeikoFujimori

Sin embargo, los esfuerzos de Sánchez y su prematura celebración sin que se hubiera completado el escrutinio del 100 % de las actas no le sirvieron para llegar por primera vez a la Presidencia de Perú, por lo que el fujimorismo prolongará su vigencia con el regreso de la dirigente de derecha al poder - suceder a José María Balcázar-.

Keiko Fujimori y su padre, Alberto Fujimori

Nieta de inmigrantes originarios de la prefectura de Kumamoto, en Japón, Keiko Fujimori creció en el seno de una familia que llegó a Perú en la década de 1930. Su trayectoria ha estado marcada por el legado de su padre, quien ganó la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Mario Vargas Llosa- a los 51 años-, la misma edad en la que ahora lo hace su hija.

Keiko Fujimori y su padre, Alberto Fujimori. FOTO: Tomada de Facebook @KeikoFujimori

Alberto Fujimori gobernó tres veces consecutivas el país en los años más intensos del conflicto armado interno y construyó gran parte de su capital político en torno a la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Le puede interesar: Keiko Fujimori es la virtual ganadora de la Presidencia de Perú; pero el resultado oficial se conocerá el 3 de julio Para algunos, el ingeniero agrónomo fue el mejor presidente que ha tenido Perú; para otros, representó la corrupción y la violación de los derechos humanos por su responsabilidad en la masacre de Barrios Altos, un crimen de lesa humanidad perpetrado el 3 de noviembre de 1991 en Lima.

La vida política de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori fue primera dama desde 1994, tras la separación de sus padres y luego de ser designada para el cargo a los 19 años. Más adelante, se desempeñó como congresista de la República entre 2006 y 2011. También ejerció como principal líder de la oposición a partir de 2016, cuando su partido, Fuerza Popular, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria con 73 congresistas.

Precisamente, por esta colectividad compitió en cuatro ocasiones por la Presidencia hasta alcanzar finalmente el triunfo. Su carrera política también ha estado marcada por diversos procesos judiciales relacionados con presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas presidenciales.

Keiko Fujimori y su padre, Alberto Fujimori. FOTO: Tomada de Facebook @KeikoFujimori