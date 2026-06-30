¡La historia se repite! Keiko Fujimori gana la Presidencia de Perú a la misma edad que su padre

Después de tres intentos fallidos, Keiko Sofía Fujimori Higuchi se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular como presidenta de Perú. Esta victoria llegó tras un extenso proceso electoral que comenzó el 7 de junio - cuando los peruanos acudieron a las urnas - y concluyó el 29 del mismo mes, cuando el escrutinio alcanzó el 100 %. Su proclamación tendrá lugar el 3 de julio.
La obstinada hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori derrotó al izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de las contiendas más reñidas de los últimos años en Latinoamérica.
Entérese: El mensaje de Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria: “Las puertas del diálogo están siempre abiertas”
El heredero político del expresidente Pedro Castillo —preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022— presentó varios recursos denunciando fraude, además de solicitar la anulación de todos los votos emitidos en el exterior y convocar movilizaciones para exigir “respeto por la democracia”.
Sus actuaciones forman parte de un sistema democrático debilitado, en el que desde 2018 se han registrado al menos ocho salidas anticipadas de mandatarios, ya sea por destituciones vinculadas a escándalos de corrupción o por renuncias forzadas por la crisis política.