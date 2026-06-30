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Juan Carlos Monedero, cercano al petrismo e invitado como panelista en Colombia, fue suspendido por acoso sexual en Madrid

El politólogo fue invitado de honor del Gobierno Petro para un encuentro con medios alternativos en Colombia realizado en 2024. Además, es reconocido a nivel internacional por defender al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

  • La suspensión es por un año. FOTO: GETTY IMAGES.
    La suspensión es por un año. FOTO: GETTY IMAGES.
El Colombiano
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hace 1 hora
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En 2024, el nombre de Juan Carlos Monedero agitó la opinión pública en Colombia tras conocerse que fue contratado por el Gobierno Petro para ser panelista de honor en un encuentro de medios alternativos colombianos. ¿La polémica? Su defensa al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, dos años después, el nombre de Monedero hace parte del debate internacional, pero por su sanción.

Este fin de semana, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sancionó a Monedero por un año tras hallarlo culpable en medio de una investigación sobre acoso sexual que inició una de sus alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

La denuncia fue interpuesta por la joven en enero de 2025, apenas tres meses después de la participación honorífica del hombre en el congreso de comunicación hecho en Colombia. En la querella mencionada, la alumna aseguró que no solo ella habría sido víctima del acoso, sino también otras compañeras de su clase.

De acuerdo con fuentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el expediente, de carácter confidencial, pasó de la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios y, posteriormente, en abril de 2025, fue remitido a la Fiscalía.

En contexto: ¿Quién es Juan Carlos Monedero, el defensor de Maduro que ahora es panelista en eventos de la Presidencia?

Esta entidad decidió archivar la investigación al concluir que no existían elementos para configurar un delito contra la integridad moral, aunque consideró que la conducta atribuida al profesor era “improcedente” y “moralmente reprochable”.

Después de esa decisión, en junio de 2025, el Punto Violeta del campus de Somosaguas cuestionó el archivo de la denuncia presentada contra Monedero, al considerar que sí debía actuarse frente a los hechos denunciados por varias estudiantes que asistieron a sus clases durante el curso 2021-2022.

En ese momento, el colectivo pidió a la universidad abrir un procedimiento por la vía administrativa, proceso que finalmente derivó en la sanción impuesta al docente. Sanción que también ha causado polémica, puesto que la Universidad asegura que Monedero ya cumplió 6 meses del año de sanción.

Los detalles fueron conocidos por una investigación de la Agencia EFE, que además encontró trabas en el proceso puesto que la Universidad insistió en que “la normativa vigente en materia de protección de datos” no permite dar detalles del caso pues “no facilitan ni confirman datos personales relativos a terceros”.

¿Qué hizo el profesor Juan Carlos Monedero en Colombia?

En septiembre de 2024, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a la cabeza de Mauricio Lizcano, lo invitó a presentar su conferencia en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, que se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, Quindío, con la participación del presidente Petro en su inauguración.

Como era de esperarse, la participación de Monedero no pasó inadvertida. En redes sociales se desató un debate en el que académicos, políticos y opositores dejaron ver su malestar y emitieron duros cuestionamientos al Gobierno.

“Juan Carlos Monedero ha sido un defensor acérrimo de Maduro, un propagandista sin principios. Ahora es invitado por el gobierno colombiano. Ya no hacen ningún esfuerzo para esconder la complicidad con el dictador”, escribió el exministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En su paso por el encuentro de medios alternativos y que provocó tanto malestar, Monedero se refirió a la investigación en contra de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes de campaña.

“En el nacimiento de los gobiernos representativos, la división de poderes es una de las garantías de la posibilidad de la democracia. Y si ellos vacían la división de poderes con jueces corruptos dispuestos a tomar decisiones ajenas al derecho para tumbar a los candidatos de la izquierda, están dinamitando uno de los puntales de la democracia representativa”, dijo Monedero.

Tras eso, la senadora María Fernanda Cabal dijo: "¿Cuánto costó traer a Juan Carlos Monedero al supuesto encuentro de Petro con los “medios alternativos”? ¿Monedero exasesor de Nicolás Maduro dando instrucciones en Colombia con la plata de todos los colombianos?”.

En su momento, además, Monedero subió una foto del encuentro junto al excandidato presidencial, Iván Cepeda Castro.

“Qué honor compartir este acto fundacional del Pacto Histórico con Iván Cepeda Castro, una persona valiente que ha sentado en el banquillo a alguien que ha hecho tanto daño a Colombia, el que más daño, el presidente del paramilitarismo Uribe”, escribió entonces.

Le podría interesar: Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027

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