Murió joven en salto de bungee en Brasil: fue lanzada sin cuerda de seguridad y todo quedó grabado

Una falla que duró apenas unos segundos terminó costándole la vida a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años que murió el pasado sábado 13 de junio tras caer desde el Ponte do Esqueleto, en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, mientras participaba en una actividad de salto extremo organizada por una empresa privada. La joven, residente en Jandira, trabajaba como profesora de Educación Física y tenía formación en Gestión Deportiva. Su vida estaba ligada al deporte y las actividades al aire libre. Entérese: Influencer Gaspi y cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil Según informó la Policía Militar, Maria Eduarda fue lanzada desde el puente sin que la cuerda principal de seguridad estuviera conectada a su arnés. La caída, estimada entre 30 y 40 metros, le provocó lesiones mortales. El momento quedó grabado en video y posteriormente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos hombres la impulsan hacia el vacío mientras varias personas presentes advierten que algo no está bien y comienzan a gritar: “¡Chicos, la cuerda!”.

“El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída”, señaló la policía en un comunicado. Conozca: Tragedia en San Andrés: Dos turistas murieron tras grave choque entre una lancha y un pontón Los equipos de emergencia, incluidos los bomberos y el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), acudieron al lugar. Sin embargo, los médicos únicamente pudieron constatar el paro cardiorrespiratorio y el fallecimiento de la joven antes de trasladar el cuerpo al Instituto Médico Legal.

La investigación avanzó de inmediato. Inicialmente, las autoridades informaron sobre la detención de varias personas vinculadas a la organización de la actividad. Posteriormente, la Policía Civil confirmó la captura de tres hombres bajo la figura de homicidio con dolo eventual, una acusación que se aplica cuando una persona asume conscientemente el riesgo de provocar una muerte y aun así continúa con la acción. “Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades”, agregó el comunicado policial. Lea también: ¿Prohibido hablar en Español? FIFA causa polémica por limitar el idioma en ruedas de prensa del Mundial Horas antes del accidente, Maria Eduarda compartió una fotografía del puente en redes sociales acompañada de la frase: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

Últimas publicaciones en instagram de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Foto: redes sociales

Su prometido se encontraba en el lugar cuando ocurrió el accidente y, según medios brasileños, tuvo que recibir atención médica tras sufrir una descompensación al presenciar la caída. Las autoridades también investigan la actuación de la empresa responsable de la actividad. Videos publicados anteriormente mostraban a los participantes realizando saltos con cuerdas de seguridad sujetas a la cintura. Tras el accidente, la compañía difundió un mensaje de condolencias, pero poco después eliminó sus perfiles en redes sociales. Mientras la investigación busca establecer responsabilidades penales, el Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por presunta omisión en el control y la seguridad del puente.

Según explicó la alcaldía, desde comienzos de 2025 se habían realizado gestiones ante las autoridades federales para advertir sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la estructura, sin obtener respuestas efectivas. La administración municipal sostuvo que la “tragedia” ocurrida este sábado “hacen insostenible la continuidad de esa omisión” y recordó que la fiscalización, el mantenimiento y el control de acceso al puente son competencias exclusivas del Gobierno federal. “Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias”, afirmó el alcalde de Limeira, Murilo Félix.