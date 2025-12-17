Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para devolver migrantes a sus países

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso la creación de un “corredor humanitario” para devolver a los migrantes a sus países de origen, una iniciativa que presentó este martes durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei. Entérese: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador” Según Kast, la medida busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar lo que calificó como un impacto negativo de la migración en Chile. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que la migración ha afectado gravemente al país y señaló que, de los cerca de dos millones de migrantes que viven en Chile, al menos 300.000 se encuentran en situación irregular. No obstante, aclaró que una eventual expulsión no sería inmediata. “Nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a 300.000 personas o más, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso”, indicó. Siga leyendo: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile Kast explicó que la propuesta contempla que los migrantes irregulares salgan voluntariamente del país y posteriormente puedan postular a un reingreso legal. “La invitación es que, si alguien quiere estar en Chile y está en situación irregular, tome sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla”, dijo, al tiempo que advirtió que quienes no lo hagan podrían enfrentar sanciones que les impedirían volver a entrar al país.