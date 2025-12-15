Él es José Antonio Kast, el ultraderechista que gobernará en Chile: pinochetista, provida y antiinmigrante

En su tercer intento, José Antonio Kast alcanzó el poder en las urnas para la derecha en Chile este domingo, 14 de diciembre. Más sobrio que otros líderes de la misma ideología, este devoto católico promete un plan “implacable” para restaurar la seguridad y el orden en Chile.
Este domingo se impuso en el balotaje sobre la izquierdista Jeannette Jara, quien reconoció su derrota.
De 59 años y padre de nueve hijos, Kast es un abogado ultraconservador sin reservas: rechaza el aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia.
Lleva 30 años en política sin la estridencia de líderes de derecha como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se le compara.