Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango tras acusación por muerte de su padre

Mango atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente luego de que Jonathan Andic anunciara su salida temporal de la vicepresidencia de la compañía tras ser acusado del presunto homicidio de su padre, Isak Andic, fallecido en diciembre de 2024 durante una excursión en una zona montañosa cercana a Barcelona. El empresario, de 45 años, informó este martes que se apartará temporalmente de sus funciones dentro de la firma de moda para concentrarse en su defensa judicial y demostrar su inocencia. La decisión fue comunicada a través de una carta pública en la que calificó las acusaciones en su contra como “graves, injustas e infundadas”. “Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia”, expresó Andic. Entérese: Reabren investigación por la muerte de Isak Andic, el fundador de la cadena de ropa Mango

Detención de Jonathan Andic. FOTO: AFP.

Las medidas cautelares y la libertad bajo fianza de Jonathan Andic

La investigación tomó un giro inesperado la semana pasada, cuando Jonathan Andic fue detenido durante varias horas por las autoridades españolas como sospechoso de la muerte de su padre. Posteriormente, logró evitar el ingreso a prisión provisional tras pagar una fianza de un millón de euros. La jueza encargada del caso también ordenó varias medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado. Lea más: Detienen al hijo del fundador de Mango, investigado por la muerte de su padre Hasta ahora, Jonathan Andic ocupaba la vicepresidencia del consejo directivo de Mango, una de las empresas de moda más reconocidas de Europa. En su carta aseguró contar con el respaldo de su familia y de las personas más cercanas durante el proceso. “Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, escribió.

También defendió públicamente la relación que mantenía con su padre, rechazando las versiones que apuntan a una supuesta enemistad familiar. “Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial a mi padre”, afirmó el empresario en el documento.

¿Qué pruebas e indicios maneja la justicia española?

La investigación judicial ha puesto precisamente la relación entre padre e hijo en el centro de las pesquisas. Según documentos revelados por la justicia española, uno de los indicios analizados por los investigadores sería una presunta mala relación entre ambos, relacionada con temas económicos y familiares.

Amplíe la noticia: Giro inesperado en la investigación por la muerte del fundador de la marca Mango pone a su hijo como sospechoso

La magistrada del caso también mencionó como elementos sospechosos varias visitas que Jonathan Andic habría realizado al lugar del accidente días antes de la muerte de su padre, así como aspectos de la caída que, según la autopsia, no coincidirían completamente con un accidente provocado por un resbalón. De acuerdo con las autoridades, la posición en la que cayó Isak Andic y algunas lesiones encontradas durante el examen forense llevaron a profundizar la investigación bajo la hipótesis de un posible homicidio. Pese a ello, Jonathan Andic insistió en que se ha construido una narrativa pública distorsionada sobre el caso. “Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”, sostuvo. Mientras avanza el proceso judicial, Mango deberá afrontar el impacto reputacional y empresarial de uno de los episodios más complejos desde su fundación.

Bloque de preguntas y respuestas