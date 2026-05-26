Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango tras acusación por muerte de su padre

Mango atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente luego de que Jonathan Andic anunciara su salida temporal de la vicepresidencia de la compañía tras ser acusado del presunto homicidio de su padre, Isak Andic, fallecido en diciembre de 2024 durante una excursión en una zona montañosa cercana a Barcelona.
El empresario, de 45 años, informó este martes que se apartará temporalmente de sus funciones dentro de la firma de moda para concentrarse en su defensa judicial y demostrar su inocencia. La decisión fue comunicada a través de una carta pública en la que calificó las acusaciones en su contra como “graves, injustas e infundadas”.
“Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia”, expresó Andic.
Entérese: Reabren investigación por la muerte de Isak Andic, el fundador de la cadena de ropa Mango