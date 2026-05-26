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¿Procurador en defensa de Petro? Dice que participación política en redes es de “las cuentas personales de los funcionarios”

El pronunciamiento del jefe del organismo resultó sorpresivo en medio de una creciente participación en política de ministros e incluso el propio presidente Gustavo Petro.

  • Procurador general Gregorio Eljach. Foto: Colprensa
    Procurador general Gregorio Eljach. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio del creciente debate por la abierta participación política de altos funcionarios del Gobierno, incluidas constantes intervenciones del presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros en asuntos electorales, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que las publicaciones realizadas desde cuentas personales en redes sociales no constituyen automáticamente una falta disciplinaria.

El jefe del Ministerio Público explicó que la jurisprudencia ha diferenciado las expresiones hechas en el ámbito privado de aquellas realizadas en ejercicio del cargo o utilizando recursos oficiales del Estado. Según afirmó, el criterio central es determinar si el funcionario actuó como ciudadano o desde su investidura pública.

“Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, aseguró Eljach en Blu Radio.

Entérese: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites”

La interpretación del procurador sobre la norma, a solo cinco días de las elecciones, tomó por sorpresa a la opinión pública, pues dijo, además, que tampoco hay participación en política cuando se trata de reuniones privadas o conversaciones realizadas fuera del ejercicio institucional.

“Ese es el ámbito privado de los servidores públicos, como estar en su casa, un servidor público e invitar a una gente y hablar de política. Eso no trasciende al mundo de lo público, y, por lo tanto, no puede ser perseguido disciplinariamente”, señaló.

Advirtió, sin embargo, que sí existen límites legales frente a conductas sujetas a sanciones. “Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales”, indicó.

Eljach también defendió la lentitud con la que actúa la Procuraduría en este tipo de procesos y explicó que las investigaciones disciplinarias no pueden sustentarse únicamente en hechos aislados o pruebas insuficientes.

“Los investigadores y los falladores de la Procuraduría no pueden darse ese lujo de tomar decisiones sobre un solo elemento probatorio que no es definitivo ni concluyente. Entendamos que estos procesos están muy protegidos por la normativa internacional. Si hacemos una cosa de esas, termino yo en la Corte Interamericana, seguramente”, afirmó.

Además, reconoció que las investigaciones disciplinarias suelen prolongarse por los recursos, apelaciones y solicitudes probatorias que presentan las partes involucradas. “Nuestros procedimientos son tortuosos, lentos”, admitió.

Sobre los cuestionamientos por la presunta participación política del presidente Petro, Eljach reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para investigarlo y recordó que esa función corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Justamente, este mismo martes, se conoció que la Comisión abrió una investigación por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro a través de dos mensajes publicados en su cuenta de X.

Lo que ha trascendido de la apertura de investigación al presidente Petro responde a dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X.

El primero de ellos fue emitido por el Presidente el 24 de mayo pasado, donde en esa red social compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto.

Este fue el mensaje: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica, sino real”.

El segundo trino, que hoy es objeto de indagación, fue publicado el pasado domingo junto a un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado.

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