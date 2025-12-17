Jefe de gabinete de Trump dice que él tiene “la personalidad de un alcohólico”, ¿por qué?

Desde que el mandatario estadounidense Donald Trump llegó a la Casa Blanca a inicios de este año, sus decisiones políticas y diplomáticas han estado en medio del ojo de huracán. Su muy cercana jefa de gabinete, Susie Wiles, quien fue bastión importante para su victoria presidencial, confirmó, refiriéndose a Trump, que “los alcohólicos en general tienen personalidades exageradas cuando beben”.

En un reciente reportaje que publicó la revista Vanity Fair, Wiles aseguró que el magnate y el actual presidente de Estados Unidos “tiene la personalidad de un alcohólico”. Una expresión que si bien hace referencia al consumo directo de este tipo de bebidas, si la utiliza más para especificar la personalidad tan peculiar de Trump y la manera en la que toma decisiones.

Justamente, esta afirmación aparece en medio de un relato personal en el que Wiles explica su experiencia de vida con su padre, que enfrentó durante años un problema de alcoholismo. Ella, sostiene que a partir de esa vivencia, desarrolló la capacidad de identificar ciertos rasgos de comportamiento asociados a personas alcohólicas.

Es por eso que Wiles compara a Trump con estos rasgos en la personalidad. En los cuales se refiere más características conductuales como impulsividad, sensación de omnipotencia, dificultad para aceptar límites y toma de decisiones extremas.

“Algún psicólogo clínico que sepa un millón de veces más que yo rebatirá lo que voy a decir. Pero los alcohólicos de alto funcionamiento o los alcohólicos en general, tienen personalidades exageradas cuando beben. Y por eso soy una experta en personalidades fuertes”, le dijo Susie Wiles al medio anteriormente citado.

Y agregó que Trump tiene “la personalidad de un alcohólico”. “Él “opera [con] una visión de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”, relató.