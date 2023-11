Este resultado electoral demostró que de nada sirvieron los insistentes mensajes del presidente Gustavo Petro , quien planteó que la elección de Milei devolvería a Argentina a las épocas dictatoriales y que, por el contrario, Massa representaba la esperanza, a pesar de que los número no lo respaldan , ya que ese país tiene una inflación anualizada de 143% y una pobreza que golpea a 40% de la población .

Tras confirmarse la victoria de Milei, el mandatario colombiano se saltó la diplomacia y prefirió recurrir a un discurso de confrontación política. Aseguró que es una decisión “triste” para América Latina y apuntó contra el neoliberalismo señalando que no tiene propuestas para solucionar los problemas sociales.

“El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial”, apuntó el presidente electo en su discurso tras ganar la segunda vuelta presidencial con 55,7% de los votos.

Tras conocer los resultados, la sede de campaña de Milei se llenó de decenas de sus seguidores que cantaban su lema “la casta tiene miedo” en alusión a la clase política, así como “Argentina sin Cristina (Fernández de Kirchner)” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

En esa línea, el nuevo jefe de Estado argentino apuntó que “tenemos problemas monumentales: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad (...) “No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para tibiezas ni para medias tintas”.

Por su parte, el candidato derrotado reconoció que “los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en su sede.

“Desde este lunes la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga”, apuntó el exministro de Economía argentino que añadió que se pondrán en marcha “mecanismos de enlace y transición de enlace democráticos, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional”.

Después de conocerse estos resultados electorales, miles de personas se desplazaron hacia el Obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei con banderas amarillas y con figuras de león, símbolo del presidente electo y de su partido La Libertad Avanza.

La politóloga Laura Goyburu planteó que este triunfo de Milei representa “el inicio de un nuevo ciclo político argentino” y expuso que “es difícil adelantar cómo se van a reconfigurar las alianzas en los próximos meses porque lo de este domingo fue un terremoto, especialmente para el peronismo kirchnerista”.