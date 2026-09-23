Video | Javier Milei arremetió contra la ONU: la señaló de “organismo inútil” que alimenta “casta de parásitos”

La ONU es un organismo “inútil” que alimenta “a una casta de parásitos”, dijo este miércoles el presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso en la Asamblea General en Nueva York.
El mandatario derechista criticó además la inacción del organismo multilateral en el diferendo con Reino Unido sobre las islas Malvinas, su manejo de la pandemia de 2020 y se opuso al control estatal de la inteligencia artificial (IA).
La ONU “se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”, lanzó Milei en su discurso.