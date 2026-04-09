x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Líder supremo de Irán afirma que Irán no quiere guerra, pero advierte que defenderá sus derechos

En medio de la frágil tregua con Estados Unidos, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su país no quiere una guerra, pero advirtió que no renunciará a sus “derechos legítimos” y pidió a la población mantenerse movilizada.

  • Mojtaba Jamenei envió un mensaje en medio de la tensión regional y la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos. FOTO: AFP.
    Mojtaba Jamenei envió un mensaje en medio de la tensión regional y la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó en un mensaje escrito difundido este jueves que Irán no quiere la guerra, pero que protegerá los derechos de su país.

“No buscamos la guerra y no la queremos”, dijo en un comunicado que fue leído en la televisión estatal, en un día en el que se cumplen 40 días desde la muerte de su padre y predecesor en el cargo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en un bombardeo en el primer día del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Lea aquí: Trump amenaza a Irán: 48 horas para lograr acuerdo sobre Ormuz y bombardeos o desatará el “infierno”

“Pero no renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, añadió, en una aparente referencia a Líbano, donde Israel lucha contra el movimiento chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Irán acordó esta semana un frágil alto al fuego de dos semanas con Estados Unidos que podría conducir a negociaciones de paz tras las amenazas del presidente Donald Trump de “eliminar a toda la civilización” iraní si Teherán no abría el estrecho de Ormuz.

Jamenei dijo a la población iraní que no debe pensar que ya no es necesario “salir a las calles”, tras el cese al fuego.

“Sus voces en las plazas públicas influyen sin duda en el resultado de las negociaciones”, afirmó.

Temas recomendados

Cese el fuego
guerra
Heridos
muertos
lider
Defensa
Irán
Mojtaba Jameneí
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida