“Nunca fui de izquierda”: Lula en conversación con miembros del G7

“Yo nunca fui de izquierda”, fue la frase del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, captada por un micrófono abierto mientras conversaba con miembros del Grupo de los Siete (G7) durante un encuentro realizado este miércoles en la ciudad de Évian-les-Bains, en el este de Francia.
Al encuentro también asistieron Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre; Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; Mark Carney, primer ministro de Canadá; Friedrich Merz, canciller de Alemania; Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia; y Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.
Entre los invitados estuvieron presentes Luiz da Silva, presidente de Brasil; Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; y William Ruto, presidente de Kenia.
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