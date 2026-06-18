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“Nunca fui de izquierda”: Lula en conversación con miembros del G7

El presidente de Brasil asistió como invitado a la reunión entre miembros del Grupo de los Siete (G7), cuyo anfitrión fue su homólogo francés, Emmanuel Macron.

  • El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que él nunca se consideró de izquierda. FOTO: Colprensa
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que él nunca se consideró de izquierda. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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“Yo nunca fui de izquierda”, fue la frase del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, captada por un micrófono abierto mientras conversaba con miembros del Grupo de los Siete (G7) durante un encuentro realizado este miércoles en la ciudad de Évian-les-Bains, en el este de Francia.

Al encuentro también asistieron Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre; Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; Mark Carney, primer ministro de Canadá; Friedrich Merz, canciller de Alemania; Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia; y Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

Entre los invitados estuvieron presentes Luiz da Silva, presidente de Brasil; Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; y William Ruto, presidente de Kenia.

Puede leer: De goleada a empate: así igualó la derecha a la izquierda en gobiernos de Suramérica

La conversación privada que se escuchó en el G7

Lo que no pasó desapercibido fueron las declaraciones del mandatario brasileño en una conversación privada con otros miembros, quienes hablaban sobre la democracia y la posible derechización del mundo.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), le preguntó a Lula si había llegado al poder en 2002 identificándose como un dirigente de izquierda.

Lula respondió: “Nunca me consideré una figura de izquierdas. Fui un dirigente sindical que cultivó una estrecha relación con los movimientos sindicales de Alemania, Italia y con la UGT de España”.

Lula da Silva está buscando su reelección en las presidenciales que tendrán lugar el 4 de octubre, pero tiene como contrincante a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump ya le envió recientemente un “guiño” tras designar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC). La medida generó un fuerte malestar en Lula, quien reaccionó afirmando: “¡No somos un país de pacotilla!”.

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El mandatario brasileño también señaló que el presidente estadounidense “tiene derecho a tener sus preferencias electorales”, pero subrayó que “las elecciones de Brasil son un problema de Brasil”, este miércoles en Ginebra, tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo Lula en la cumbre del G7?
Lula afirmó que nunca se consideró una figura de izquierda y que su formación política estuvo ligada principalmente al sindicalismo y a los movimientos laborales.
¿Dónde hizo Lula esta declaración?
La frase fue captada por un micrófono abierto durante una conversación informal en el marco de la cumbre del G7 en Francia.
¿Por qué generó polémica la frase de Lula?
Porque durante décadas Lula ha sido considerado uno de los principales referentes de la izquierda en América Latina y fundador del Partido de los Trabajadores.
¿Quiénes participaban en la conversación?
Entre otros líderes y funcionarios internacionales, la conversación incluyó a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Temas recomendados

Economía
Internacional
Política
Virales
Tendencias
Ideologías
Izquierda
Derecha
Geopolítica
Mundo
presidente
G7
Brasil
Francia
Estados Unidos
Luiz Inácio Lula da Silva
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