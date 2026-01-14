Irán: al menos 3.428 muertos por represión del régimen en protestas

Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes en la represión de las protestas, informó este miércoles la oenegé Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que reportó además que hay más de 10.000 detenidos tras la represión a las manifestaciones masivas que se han llevado a cabo durante las últimas semanas en este país de Medio Oriente. La organización explicó que este aumento en el balance se debe a nuevas informaciones de los ministerios de Salud y de Educación de Irán y que la mayoría de las muertes, cerca de 3.379, se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero. Además de la represión, también se han denunciado apagones masivos en todo el país que han afectado las comunicaciones.

No obstante, desde el régimen ayatolá Alí Jamenei, quien ha dicho que “no cederá” ante las protestas que iniciaron el 28 de diciembre, se tomó otra decisión importante: cerrar su espacio aéreo a todos los vuelos, salvo aquellos que cuenten con autorización previa. La medida se da tras semanas de manifestaciones y luego de que Estados Unidos y Canadá recomendaran a sus ciudadanos abandonar el país. El Reino Unido, por su parte, ya confirmó la salida de todo su personal diplomático de Teherán.

A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que le habían informado de que la matanza “ha cesado” en Irán. Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que le habían comunicado “de buena fuente” que “la matanza en Irán está cesando, ha cesado”.