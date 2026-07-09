Estalla carrusel de Daniel Quintero: Fiscalía llama a imputación a su hermano Miguel y pedirá aseguramiento en cárcel

Le llegó la hora a Miguel Quintero Calle. La investigación del saqueo al Área Metropolitana, durante la alcaldía de su hermano Daniel Quintero, llevó a la Fiscalía General de la Nación a llamar a audiencia de imputación a Miguel y tres personas más que, según el expediente, habrían participado de un cartel de comisiones y contratos con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
La Fiscalía radicó esta tarde el llamado a audiencia de imputación y lo hará con petición de medida de aseguramiento carcelaria, para los cuatro. Es decir, pedirá al juez que los mande a la cárcel. La razón para solicitar la privación de la libertad tiene que ver con que su hermano Daniel Quintero es hoy superintendente de Salud y podría desde ese cargo obstruir el ejercicio de la justicia.
Los otros tres imputados, además de Miguel Quintero, son Álvaro Alonso Villada García, entonces subdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello, que aparece en varios escándalos de la era Quintero; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien para la época era asesora jurídica del AMVA y luego fue nombrada como secretaria de Medio Ambiente.
Según la investigación, se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos. Por esa razón y tras examinar los hallazgos, “un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, anunció la Fiscalía.
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Llama la atención el nombre de Vanessa Álvarez, quien hasta ahora no había sido mencionada en los escándalos de esta Alcaldía, pero que, según pruebas recogidas, llevaba los contratos en memorias digitales a los contratistas.
La fecha de la audiencia de imputación se definirá según los tiempos de los juzgados, pero se espera que sea convocada para la próxima semana.
La Fiscalía se apoya en testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y fotografías entregados por cuatro personas que han recibido principio de oportunidad en la investigación por presunta corrupción en el AMVA, entre 2020 y 2023, específicamente por irregularidades en la contratación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un monto cercano a los 18.000 millones de pesos, y asimismo por los contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con un valor similar al anterior.
Cabe recordar que la Fiscalía lo vinculó el 13 de octubre de 2025. Según la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Quintero habría sido el articulador de la entrega de contratos a terceros a cambio de coimas cercanas a $3.200 millones de pesos, en un esquema con Álvaro Villada, entonces subdirector financiero del Área Metropolitana.
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